مثيــــر.. عبد الإله ابن كيران أمام شبيبة حزبه : ''سوف أعود حتى لو كنت في القبر..'' ﻿

في تعليق له على الترحيب الكبير، الذي خصه به مؤتمرو شبيبة العدالة والتنمية، الذين رفعوا شعار ''الشعب يريد ابن كيران من جديد''، قال ''عبد الإله بن كيران'': ''إذا كان فعلا الشعب يريدني أن أعود، فسوف أعود

''شــوف تيفي''

في تعليق له على الترحيب الكبير، الذي خصه به مؤتمرو شبيبة العدالة والتنمية، الذين رفعوا شعار ''الشعب يريد ابن كيران من جديد''، قال ''عبد الإله بن كيران'': ''إذا كان فعلا الشعب يريدني أن أعود، فسوف أعود حتى لو كنت في القبر''.

وفي كلمة له مساء اليوم السبت خلال الجلسة العامة لمؤتمر شبيبة العدالة والتنمية السادس بمركب مولاي عبد الله بالرباط، اعتبر أنه ليس في حاجة إلى التكريم الذي كانت الشبيبة تعتزم القيام به، قبل أن يعتذر عنه، مشيرا إلى أنه رحب بالحضور لمؤتمر الشبيبة لإلقاء كلمة بالمناسبة، كما أنه مستعد لقبول دعوة كل من يرغب في حضوره.

وأضـــاف إنه كان يتساءل عما إذا كان هناك أمل في الإصلاح، لاسيما بعد التطورات السياسية التي شهدها المغرب، قبل أن يستدرك أنه '' لا زال هناك أمل في الإصلاح، لأن الناس الذين خرجنا عندهم في الانتخابات كبر لديهم الأمل في حزب العدالة والتنمية، وفي قدرة الحزب في إدارة الشأن العام وفي خدمة المواطنين''.

هـــذا و دعا الزعيم السابق لحزب العدالة والتنمية أعضاء الحزب و المتعاطفين معه، إلى الوفاء بالتزاماتهم مع الشعب، وألا يتخلوا عنها، مشددا على ضرورة الاستمرار بنفس الإصرار و الصمود والقيم و المبادئ لتحسين أوضاع المواطنين.