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هذا ما قاله الأسد المغربي زهير فضال بعد إصابته واحتمال غيابه عن مونديال روسيا

بتاريــخ : 3 فبراير 2018 / 22:19 هذا ما قاله الأسد المغربي زهير فضال بعد إصابته واحتمال غيابه عن مونديال روسيا | سبور
هذا ما قاله الأسد المغربي زهير فضال بعد إصابته واحتمال غيابه عن مونديال روسيا
بعد تعرضه لإصابة خطيرة خلال مباراة ريال بيتيس وفياريال مساء يومه السبت، نشر المدافع المغربي زهير فضال عبر حسابه على الإنستغرام تدوينة يشكر من خلالها متتبعيه وتخوفهم من إصابته.

شوف سبور

بعد تعرضه لإصابة خطيرة خلال مباراة ريال بيتيس وفياريال مساء يومه السبت، نشر المدافع المغربي زهير فضال عبر حسابه على الإنستغرام تدوينة يشكر من خلالها متتبعيه وتخوفهم من إصابته.

وقال الأسد المغربي في تدوينته « شكرا لكم جميعا وعلى رسائلكم، سأغيب لمدة عن الميادين الكروية لكن قلبي وقوتي ستكون مع فريقي ريال بيتيس في قادم المباريات، إنها ظرفية صعبة لكن وجب علي أن أتغلب عليها ».

وخرج فضال في الدقيقة 55 ، حيث أكدت إذاعة ''أوندا سيرو'' أن إصابة المغربي ''مقلقة جداً''، ومن المحتمل أن يغيب عن صفوف ريال بيتيس لأزيد من 6 أشهر.

هذا و من المحتمل أن يغيب زهير فضال عن المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

 

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شوف تيفي سبور زهير فضال مغرب إصابة

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