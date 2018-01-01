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ممثلة شهيرة تتهم منتج سينمائي بالاعتداء عليها جنسيا

بتاريــخ : 3 فبراير 2018 / 22:08 ممثلة شهيرة تتهم منتج سينمائي بالاعتداء عليها جنسيا | ثقافة و فنون
ممثلة شهيرة تتهم منتج سينمائي بالاعتداء عليها جنسيا
اتهمت الممثلة أوما ثورمان المنتج السينمائي هارفي واينستين بالاعتداء عليها جنسيا في أحد فنادق لندن بعدما عملا سويا في فيلم (بالب فيكشن) عام 1994.

شوف تيفي

اتهمت الممثلة أوما ثورمان المنتج السينمائي هارفي واينستين بالاعتداء عليها جنسيا في أحد فنادق لندن بعدما عملا سويا في فيلم (بالب فيكشن) عام 1994.

وخرجت ثورمان عن صمتها في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز اليوم السبت للكاتبة مورين دود بعد أن قالت في أكتوبر الماضي إنها ستتمهل قبل الحديث عن سلوك غير ملائم في مكان العمل لأنها لم تكن تريد قول أي شيء وقت الغضب، حسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

وأصبحت ثورمان أحدث شخصية بين أكثر من 70 امرأة اتهمت واينستين (65 عاما) بسوء السلوك الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب.

وقالت متحدثة باسم واينستين اليوم السبت إنه كان قد اعتذر لثورمان لقيامه ''بتصرف أخرق'' معها قبل 25 عاما لكن ادعاءها بشأن تعرضها لاعتداء جسدي غير صحيح.

 

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شوف تيفي منتج سينمائي اعتداء جنسي هارفي واينستين ممثلة

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