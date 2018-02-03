حصري و بالوثائق..روسي يُفجر حقائق مثيرة في قضيته مع النيبت:''سأفضح أمور خطيرة بالدليل و البرهان'' ﻿

أكد يوسف روسي اللاعب الدولي السابق، أنه ينتظر فقط رد وزارة الشباب والرياضة وجامعة الكرة ليفضح مجموعة من الحقائق والتلاعبات في جمعية الدوليين السابقين.

شـــوف تيفي:

أكد يوسف روسي اللاعب الدولي السابق، أنه ينتظر فقط رد وزارة الشباب والرياضة وجامعة الكرة ليفضح مجموعة من الحقائق والتلاعبات في جمعية الدوليين السابقين.

وقال روسي في تصريح حصري ل''شوف تيفي'' إنه باشر الإجراءات القانونية بمراسلته للوزارة والجامعة، مبرزا في السياق نفسه أن'' القضية فيها فلوس ضربات واستعمال خاتم رئيس الجمعية''

وتابع روسي حديثه قائلا:'' مغديش نسكت على بزاف ديال التلاعبات اللي وقعت دون علمي..أنتظر رد الوزير وفوزي لقجع وبعد ذالك سأفضح أمور خطيرة بالدليل والبرهان''.

وكشف الدولي السابق أنه سيعلن عن أسماء اللاعبين السابقين المتورطين في هذه الفضائح بعدما يكمل الإجراءات القانونية اللازمة.