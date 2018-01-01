العثماني : ''حزب العدالة والتنمية عاش لحظات صعبة.. وابن كيران لعب دورا كبيرا إلى أن أوصلنا إلى بر الأمان...'' ﻿

أبـــان سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على الدور السياسي الذي تقوم به شبيبة العدالة والتنمية منذ 15 سنة من العمل والبناء الراسخ .

''شــوف تيفي''

أبـــان سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على الدور السياسي الذي تقوم به شبيبة العدالة والتنمية منذ 15 سنة من العمل والبناء الراسخ .

وأضـــاف ''العثماني'' خلال الجلسة الافتتاحية العامة للمؤتمر الوطني السادس لشبيبة العدالة والتنمية، المنعقدة بمركب مولاي عبد الله بالرباط، مساء اليوم السبت 3 فبراير الجاري، أن الشبيبة مدرسة للنضال السياسي، ملفتا إلى أنها لعبت أدوارا ممتازة على مستوى الساحة السياسية، وأنها تشكل مدرسة حقيقية لتلاقح الأفكار والنضال والأخلاق السياسية النبيلة، ومدرسة للتكوين السياسي، ومشتلا لتكوين القيادات السياسية المستقبلية.

و أشـــار الأمين العام الحالي لحزب ''البيجيدي'' إلى أن حزب العدالة والتنمية، عاش لحظات صعبة انطلاقا من انتخابات سنة 2015، و إفشال تشكيل الحكومة لـ 6 أشهر، ثم إعفاء ابن كيران، مشيدا بالدور الكبير الذي لعبه إلى أن أوصل الحزب إلى بر الأمان بعد المؤتمر الوطني للحزب .

وجــدير بالذكر أن مؤتمر الشبيبة سيختار بديلا لـ''خالد البوقرعي'' المنتهية مهامه على رأس شبيبة العدالة والتنمية .