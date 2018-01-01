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شبيبة ''البيجيدي'' تعلــن الوقوف إلى جانب '' حامي الدين'' في ملف مقتل الطالب اليساري ''آيت الجيد'' وتعتبر القضية معركة نضالية

بتاريــخ : 3 فبراير 2018 / 19:22 شبيبة البيجيدي تعلــن الوقوف إلى جانب حامي الدين في ملف مقتل الطالب اليساري آيت الجيد وتعتبر القضية معركة نضالية | بوليتيك
شبيبة ''البيجيدي'' تعلــن الوقوف إلى جانب '' حامي الدين'' في ملف مقتل الطالب اليساري ''آيت الجيد'' وتعتبر القضية معركة نضالية
كما كان منتظرا بعدمــا انطلقت أشغال الجلسة العامة للمؤتمر الوطني السادس لشبيبة العدالة والتنمية مساء يومه السبت 3 فبراير 2018، والذين اختاروا له ''نضال ووفاء.. من أجل الوطن والإرادة الشعبية'' بمشاركة

''شـوف تيفي'' م.ق

كما كان منتظرا بعدمــا انطلقت أشغال الجلسة العامة للمؤتمر الوطني السادس لشبيبة العدالة والتنمية مساء يومه السبت 3 فبراير 2018، والذين اختاروا له ''نضال ووفاء.. من أجل الوطن والإرادة الشعبية'' بمشاركة كل من ''سعد الدين العثماني'' الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة ، و ''عبد الإله ابن كيران'' الأمين العام السابق، لم تفوت شبيبة الحزب الأغلبي الذي يقود الحكومة الفرصة لإعلان تضامنها مع ''حامي الدين'' المتهم الرئيسي في قضية مقتل الطالب القاعدي ''آيت الجيد'' .

وفي أول ظهور له بين إخوانه بعد الضجة الإعلامية والحقوقية التي لم تتوقف بعد، التحق القيادي ''عبد العالي حامي الدين'' إلى قاعة المؤتمر ضمن الوفد المرافق لـ'' عبد الإله ابن كيران'' ، وخلال كلمة ''خالد البوقرعي'' الأخيرة بصفته كاتبا عاما لمنظمة الشبيبة الاستقلالية المنتهية ولايته وجه أصابع الاتهام إلى العديد ممن سماهم قوى التحكم والتي تستهدف ''عبد العالي حامي الدين'' ، مصرحا: '' السي عبد العالي كن مطمئنا أن الشبيبة بحجمها لن تتخلى عليك في هذه المعركة نحن معك وبكل أشكال النضال...''

وللإشارة فرغم مرور أكثر من 24 سنة على قتل الطالب اليساري ''أيت الجيد''، لا زالت روحه تتابع ''عبد العالي حامي الدين'' حيث ظهرت معطيات جديدة تورط هذا الأخير في ما نتج عن الصراعات المريرة بين طلبة يساريين وإسلاميين، وتم استدعاؤه من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس لأجل الاستماع إليه في التهم المنسوبة إليه .

 

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