صـــادم.. أستاذ ديال المسرح اغتاصب التلميذ ديالو و منين كبر ولا مثلي و الأب ديالو بغا يقتلو بطنجة ﻿

كشف « ع.ب » شاب مثلي ينحدر من مدينة الدارالبيضاء ويقطن بطنجة، لشوف تيفي، أنه يعيش حياة مريرة رفقة عائلته، بسبب مثليته الجنسية.

شوف تيفي :

كشف « ع.ب » شاب مثلي ينحدر من مدينة الدارالبيضاء ويقطن بطنجة، لشوف تيفي، أنه يعيش حياة مريرة رفقة عائلته، بسبب مثليته الجنسية.

وأَضاف المتحدث، أنه تعرض للاغتصاب على يد أستاذه الذي كان يدرسه المسرح عندما كان يبلغ من العمر 10 و12 سنة بطنجة، لكنه لم يقو على البوح بهذا السر لوالديه خوفا منهم.

ومع مرور السنين اكتشف والده وعائلته بأكملها ميولاته الجنسية ليقرر والده قتله بعدما كان يخضع المعني بالأمر لعملية جراحية بأحد المستشفيات لكن وبعد تدخل الممرضات تراجع الأب عن قراره.

وقال « ع.ب » أنه يعاني العزلة وسط عائلته كونهم لم يستوعبوا مثليته الجنسية.

هذا وأمام هذا الأمر، طالب المعني بالأمر بتدخل الجمعيات والجهات المعنية من أجل العيش حياة أفضل وبكل أريحية.