الإصابة تهدد لاعبا مغربيا بالغياب عن المونديال ﻿

انتهى موسم مدافع ريال بيتيس الإسباني ، الدولي المغربي زهير فضال، وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية، في مباراة فريقه اليوم أمام فياريال في الدوري الإسباني.

''شوف سبور'' : عبدالغفور ضرار

انتهى موسم مدافع ريال بيتيس الإسباني ، الدولي المغربي زهير فضال، وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية، في مباراة فريقه اليوم أمام فياريال في الدوري الإسباني.

وخرج فضال في الدقيقة 55 ، حيث أكدت إذاعة ''أوندا سيرو'' أن إصابة المغربي ''مقلقة جداً''، ومن المحتمل أن يغيب عن صفوف ريال بيتيس حتى نهاية الموسم، في حال تبين أنه يعاني من تمزق في وتر أخيل، حيث من المرتقب أن يخضع لعملية جراحية عاجلة خلال الساعات المقبلة.

هذا و من المحتمل أن يغيب زهير فضال عن المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.