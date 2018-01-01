لاعب هدد المدرب ديالو بالفردي و الأخير يقدم استقالته ﻿

وجه لاعب فريق إسكويلا بريسيدينتي روكا دي كوردوبا الأرجنتيني، مسدسًا في وجه مدربه مهددًا إياه بالقتل وإلحاق الأذى بالفريق، إذا لم يدرج اسمه في قائمة الفريق كلاعب أساسي.

''شوف سبور''



وجه لاعب فريق إسكويلا بريسيدينتي روكا دي كوردوبا الأرجنتيني، مسدسًا في وجه مدربه مهددًا إياه بالقتل وإلحاق الأذى بالفريق، إذا لم يدرج اسمه في قائمة الفريق كلاعب أساسي.

وقال رئيس دوري مقاطعة قرطبة، إيميتيريو فارياس، لإذاعة (سوكيا) إن المدير الفني للفريق، كريستيان نييرا، قد تقدم باستقالته عقب تلقيه تهديدا بالقتل من قبل اللاعب سيزار باجاني، الذي يقطن بالقرب من المركز الرياضي، أثناء التدريبات ليضعه في التشكيل الأساسي. وأضاف فارياس: ''لم يحدث شيء مماثل لهذا طيلة فترة رئاستي لأكثر من 45 عامًا''.

وأشاد فارياس بالاستجابة السريعة للسلطات، والتي بدورها ستضع عناصر من الشرطة المدنية بالمنشآت الرياضية. كما أكد أنه من غير الممكن تجاهل التهديد، وأن الشخص المسؤول سيتوجب تقديمه للمحاسبة أمام العدالة، وأنهم سيحاربون من أجل تلك القضية حتى الرمق الأخير.

وأوضح فارياس أنه لا يعرف ما إذا كان لديه سجل جنائي سابق، ولكنه يذكر أن

باجاني سبق وأرسل شخصًا لتهديد زميل له بنفس الفريق.