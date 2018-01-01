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ســـــابقة.. شعارات تصعيدية مبنية للمجهول ترفع بحضور''العثماني'' و''بنكيران'' وسط آلاف الحشود بالمؤتمر الوطني لشبيبة العدالة والتنمية

بتاريــخ : 3 فبراير 2018 / 18:29 ســـــابقة.. شعارات تصعيدية مبنية للمجهول ترفع بحضورالعثماني وبنكيران وسط آلاف الحشود بالمؤتمر الوطني لشبيبة العدالة والتنمية | بوليتيك
ســـــابقة.. شعارات تصعيدية مبنية للمجهول ترفع بحضور''العثماني'' و''بنكيران'' وسط آلاف الحشود بالمؤتمر الوطني لشبيبة العدالة والتنمية
انطلقت أشغال الجلسة العامة للمؤتمر الوطني السادس لشبيبة العدالة والتنمية مساء يومه السبت 3 فبراير 2018، والذين اختاروا له ''نضال ووفاء.. من أجل الوطن والإرادة الشعبية'' بمشاركة كل من ''سعد الدين

''شوف تيفي'' م.ق

انطلقت أشغال الجلسة العامة للمؤتمر الوطني السادس لشبيبة العدالة والتنمية مساء يومه السبت 3 فبراير 2018، والذين اختاروا له ''نضال ووفاء.. من أجل الوطن والإرادة الشعبية'' بمشاركة كل من ''سعد الدين العثماني'' الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة ، و ''عبد الإله ابن كيران'' الأمين العام السابق، و''خالد البوقرعي'' الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية المنتهية مهمته والعديد من الفعاليات السياسية والمدنية والفنية والرياضية من داخل المغرب وخارجه بالقاعة المغطاة مولاي عبد الله بالرباط .

وبعد التحاق '' عـبد الإله ابن كيران'' بقاعة المؤتمر والذي اختارت شبيبته التي كانت تعتبر إلى وقت قريب بصقوره والجناح القوي الذي يريد له البقاء على رأس الأمانة العامة خلال المؤتمر السادس تكريما له ، وقف الجميع متوجها إلى استقباله على شكل الشيخ والمريد، ليجلس بعد ذلك في الأماكن الأمامية إلى جانب سعد الدين العثماني'' الأمين العام الحالي لحزب البيجيدي الذي بدا محرجا أمام شعبية بنكيران حيث تم عرض أشرطة فيديو توثق لمسار ابن كيران وبعض لحظات هيجانه السياسي داخل قبة البرلمان وببعض اللقاءات السياسية وهو يتحدث بلغته المعهودة ويوجه الخطاب إلى خصومه السياسيين.

وفي هــذا الصدد وقف آلاف المؤتمرين والمؤتمرات بقاعة المؤتمر يرفعون شعارات مختلفة كلها تحمل رسائل مشفرة إلى جهات مبنية للمجهول من ضمنها ''الشعب يريد إسقاط التحكم''، المصطلح الذي استعمله الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية كثيرا وأدخله إلى القاموس السياسي المغربي ، واغتنم أبناء الشبيبة الفرصة لأجل التعبير أن الشبيبة موحدة ولازالت وفية لـ''عبد الإله ابن كيران'' وستستمر على نفس النهج، في الدفاع عن المواطنين، وإقرار العدالة الاجتماعية، والتصدي لكل المحاولات، التي تستهدف تقزيم العمل السياسي، والمس باستقلالية القرار الحزبي، يشار أن مؤتمر الشبيبة سيختار بديلا لخالد البوقرعي المنتهية مهامه على رأس شبيبة العدالة والتنمية .

 

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