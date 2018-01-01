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هذه هي المنحة التي خصصتها الجامعة للاعبي المنتخب المحلي في نهائي الشان

بتاريــخ : 3 فبراير 2018 / 17:48 هذه هي المنحة التي خصصتها الجامعة للاعبي المنتخب المحلي في نهائي الشان | سبور
هذه هي المنحة التي خصصتها الجامعة للاعبي المنتخب المحلي في نهائي الشان
خصصت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، منحة 50 مليون سنتيم للاعبي المنتخب المغربي المحلي لتحقيق الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا للمحليين خلال مباراة النهائي التي تجمعه أمام منتخب نيجيريا المقرر

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خصصت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، منحة 50 مليون سنتيم للاعبي المنتخب المغربي المحلي لتحقيق الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا للمحليين خلال مباراة النهائي التي تجمعه أمام منتخب نيجيريا المقرر إجراؤها يوم غد الأحد بداية من الساعة السابعة مساء.

وتمكن المنتخب المغربي من بلوغ النهائي بعد تفوقه على منتخب ليبيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة عرفت تألق المهاجم أيوب الكعبي الذي توج بلقب رجل اللقاء بعد تسجيله لهدفين رائعين محتلا صدارة هدافي البطولة القارية برصيد ثمانية أهداف.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة ستجرى على أرضية مركب محمد الخامس وستبث على القناة الرياضية الأرضيّة والفضائية.

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