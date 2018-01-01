 مثيــر.. القنصل الفرنسي يقول : ''كيفاش نقدر نتعلم الدارجة كولشي كيهضر بالزربة وأنا مكنفهم والو بوحدي بين المغاربة'' ﻿
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مثيــر.. القنصل الفرنسي يقول : ''كيفاش نقدر نتعلم الدارجة كولشي كيهضر بالزربة وأنا مكنفهم والو بوحدي بين المغاربة''

بتاريــخ : 3 فبراير 2018 / 17:27 مثيــر.. القنصل الفرنسي يقول : كيفاش نقدر نتعلم الدارجة كولشي كيهضر بالزربة وأنا مكنفهم والو بوحدي بين المغاربة | مجتمع
مثيــر.. القنصل الفرنسي يقول : ''كيفاش نقدر نتعلم الدارجة كولشي كيهضر بالزربة وأنا مكنفهم والو بوحدي بين المغاربة''
رد القنصل الفرنسي في طنجة، تیري فال، على منتقدیھ لعدم استعمالھ الدارجة المغربیة في التواصل مع متتبعیھ على الأنترنیت، عبر فیدیو سجلھ بالدارجة.

''شــوف تيفي''

رد القنصل الفرنسي في طنجة، تیري فال، على منتقدیھ لعدم استعمالھ الدارجة المغربیة في التواصل مع متتبعیھ على الأنترنیت، عبر فیدیو سجلھ بالدارجة.

وأثــار موجـة من ردود الأفعال على شبكات التواصل الاجتماعي. وقال فال عبر الفیدیو الذي نشره على ''الفایسبوك'' : ''كیفاش نقدر نتعلم الدارجة، كولشي كیھضر بالزربة، وأنا ما كنفھم والو، أنا فرنسي، أنا باریسي، بوحدي بین المغاربة، وإذا مافھمتیش، وإذا ماشفتیش ھادشي لي كاین''.

وكان القنصل الجدید لفرنسا في طنجة، قد أثار موجة من السخریة على ''فایسبوك''، عندما سجل أول فیدیو لھ في شھر أكتوبر الماضي، قال فیھ إن المغاربة شعب ''فزیع''، معبرا عن الصعوبة التي واجھتھ لتعلم اللغة الدارجة، في خطاب قدمھ باللغة العربیة الفصحى، واعدا فیھ متتبعیھ، بأن یتعلم اللھجة المغربیة الدارجة، حسب ما أورده موقع ''الأسبوع الصحفي''.

وكان الدبلوماسي الفرنسي، تیري فال، قد درس اللغة العربیة في باریس، واشتغل أربع سنوات في العاصمة السوریة دمشق، ثم في مدینة القدس في فلسطین، قبل أن یعین قنصلا في طنجة.

 

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