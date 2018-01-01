''مراسلون بلا حدود'' تخلط بين الحق في التعبير والإشادة بالقتل، وتمنح فايسبوكيا بطاقة الصحافة المهنية ﻿

أعربت منظمة ''مراسلون بلا حدود'' عن ''قلقها العميق'' بعد صدور حكم بالسجن على الصحافي عبد الكريم الحور بالسجن أربع سنوات بتهمة ''تغطية'' الحراك الشعبي بالريف..

شـــوف تيفي:

أعربت منظمة ''مراسلون بلا حدود'' عن ''قلقها العميق'' بعد صدور حكم بالسجن على الصحافي عبد الكريم الحور بالسجن أربع سنوات بتهمة ''تغطية'' الحراك الشعبي بالريف..

وفى بيان نشر على موقعها على الإنترنت، دعت المنظمة إلى ''الإفراج الفوري عن عبد الكبير الحور وإسقاط التهم الموجهة إلى جميع الصحفيين الذين قاموا بعملهم الإعلامي فقط''.

معتبرة أن ''إبلاغ احتجاج مواطن ليس جريمة، بل هو حق''.

ما أوردته منظمة ''مراسلون بلا حدود'' تنقصه الدقة تقول مصادر مقربة من الملف، فإذا كان الأمر مفهوما بالنسبة للصحافيين الآخرين و لا يمكننا إلا أن نتضامن معهم ، فإن تركيز بلاغ المنظمة المدافعة عن الصحافة كما يحمل اسمها على حالة ''الصحافي'' الحر، عبد الكريم الحور مؤسس صفحة Rassdmaroc على الفايسبوك يثبت النقص الحاصل لدى منظمة مراسلون بلا حدود، ذلك أن الحور ليس صحافيا ولم يحمل يوما بطاقة للصحافة، وهو نفسه لا يستطيع أن يدعي ذلك، وإلا لكان تحت طائلة تهمة أخرى هي انتحال صفة حسب ما تنص عليه بنود مدونة النشر الجديدة، وما يبرز قمة الخلط في معلومات المنظمة الصحافية هو أن عبد الكريم الحور حوكم بسبب الإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا وليس بمتابعته الصحافية لحراك الريف، وهو ما أخل بموضوعية موقفها وما خططه بلاغها، لقد حوكم الحر ليس لتحقيقاته الصحافية وليس لنشر أخبارا حن حراك اجتماعي ولكن لأنه أشاد بالإرهاب، ولا يوجد قانون في أعتد الديمقراطية يسمح بذلك، ثم أن الحق في الحياة أقدس من الحق في التعبير في ما يرتبط بجريمة قتل إرهابية. فهل تقبل مراسلون بلا حدود مثل هذا السلوك لو وقع في باريس أو لندن أو إيطاليا، فرجاء قليلا من الموضوعية.