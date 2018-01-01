 روسي يرسل رسالة تظلم إلى وزير الشباب والرياضة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو : شاهد تمريرة الدولي المغربي سفيان بوفال الحاسمة أمام وست بروميتش ألبيون | بووز

فيديو : شاهد تمريرة الدولي المغربي سفيان بوفال الحاسمة أمام وست بروميتش ألبيون

إدريس لشكر : انتقال الحزب من موقع المعارضة إلى موقع الأغلبية لا يمنعنا من التعبير عن اختلافاتنا مع الأغلبية... | بوليتيك

إدريس لشكر : '' انتقال الحزب من موقع المعارضة إلى موقع الأغلبية لا يمنعنا من التعبير عن اختلافاتنا

فيديو : شاهد الهدف الأول لـ اليكسيس سانشيز بقميص مانشستر يونايتد أمام هيديرسفيلد تاون من ضربة جزاء | بووز

فيديو : شاهد الهدف الأول لـ اليكسيس سانشيز بقميص مانشستر يونايتد أمام هيديرسفيلد تاون من ضربة جزاء

بالفيديــــو.. شرطي كندي يطلق النار على شاب داخل المحكمة أمام أمه | دولي

بالفيديــــو.. شرطي كندي يطلق النار على شاب داخل المحكمة أمام أمه

بالفيديو..شوفو جمال صوت بنت الستاتي اللي بعقلها | بووز

بالفيديو..شوفو جمال صوت بنت الستاتي اللي بعقلها

بث مباشر : ليل - باريس سان جيرمان / الدوري الفرنسي | بووز

بث مباشر : ليل - باريس سان جيرمان / الدوري الفرنسي

فيديو : شاهد هدف خاميس رودريغيز الرائع في مرمى ماينز اليوم | بووز

فيديو : شاهد هدف خاميس رودريغيز الرائع في مرمى ماينز اليوم

عـــاجل..بعد حوالي شهر..هاشنو وقع للسيدة اللي كتوهم عندها الراكد فكرشها فأزرو | مجتمع

عـــاجل..بعد حوالي شهر..هاشنو وقع للسيدة اللي كتوهم عندها الراكد فكرشها فأزرو

عاجل..شخص عندو ثمانية لولاد نتاحر في تطوان | حوادث و حقوق

عاجل..شخص عندو ثمانية لولاد نتاحر في تطوان

كيف تكون غنيا في المغرب بـ20 درهم فقط!!

روسي يرسل رسالة تظلم إلى وزير الشباب والرياضة

بتاريــخ : 3 فبراير 2018 / 16:36 روسي يرسل رسالة تظلم إلى وزير الشباب والرياضة | سبور
روسي يرسل رسالة تظلم إلى وزير الشباب والرياضة
علمت ''شوف سبور'' من مصادر مطلعة، أن الدولي السابق يوسف روسي، رفع رسالة تظلم إلى وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، على خلفية اتهامه لنور الدين النيبت ب''التزوير'' في قضية رئاسة جمعية

''شوف سبور''

علمت ''شوف سبور'' من مصادر مطلعة، أن الدولي السابق يوسف روسي، رفع رسالة تظلم إلى وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، على خلفية اتهامه لنور الدين النيبت ب''التزوير'' في قضية رئاسة جمعية اللاعبين الدوليين السابقين.

وتضمنت الرسالة التي بعثها يوسف روسي إلى الوزير عن طريق محاميه، إجراء تحقيق في الخروقات التي قام بها النيبت.

وكان روسي قد كشف في تصريح حصري لـ'' شوف تيفي'' أنه وضع شكاية بعدما اتضح له أن النيبت استولى على الجمعية التي كان يرأسها، مضيفا '' مفهمت والو..أنا الرئيس الشرعي للجمعية وجامعة الكرة سبق لها أن حضرت الجمع العام وزكتني رئيسا..اليوم تفاجأت بأن نور الدين النيبت أصبح رئيسا وعضوا في الجامعة باسم الجمعية دون علمي..هادشي مغديش نسكت عليه''.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

يوسف روسي نورالدين النيبت شوف سبور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المغرب التطواني يفوز على الجيش الملكي بأربعة أهداف | سبور

المغرب التطواني يفوز على الجيش الملكي بأربعة أهداف

عاجــــل.. هذا هو المعلق الذي سيعلق على مباراة المنتخب الوطني و المنتخب النيجيري في نهائي الشان | سبور

عاجــــل.. هذا هو المعلق الذي سيعلق على مباراة المنتخب الوطني و المنتخب النيجيري في نهائي ''الشان''

في قلب منزل اللاعب بدر بانون ساعات قبل نهائي الشان.. الأب بكل فخر..أمنيتي نشوف ولدي هاز الكأس و يفرح المغاربة | سبور

في قلب منزل اللاعب بدر بانون ساعات قبل نهائي الشان.. الأب بكل فخر..أمنيتي نشوف ولدي هاز الكأس و يفرح المغاربة

والدة اللاعب المغربي بدر بانون توجه رسالة مؤثرة لابنها ساعات قبل نهائي الشان..مكنقدرش نتفرج فولدي منين كيكون لاعب وها علاش | سبور

والدة اللاعب المغربي بدر بانون توجه رسالة مؤثرة لابنها ساعات قبل نهائي الشان..مكنقدرش نتفرج فولدي منين كيكون لاعب وها علاش

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لشكر: تقرير المجلس الأعلى للحسابات مذكرش حزب الاتحاد الاشتراكي فيما يخص الاختلالات المالية | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

لشكر: تقرير المجلس الأعلى للحسابات مذكرش حزب الاتحاد الاشتراكي فيما يخص الاختلالات المالية

لأصحاب القلوب الرحيمة..حالة جد مؤثرة..رضيع تزاد عندو الماء فراسو و الأب طلق الأم ببركان | حالة خاصة

لأصحاب القلوب الرحيمة..حالة جد مؤثرة..رضيع تزاد عندو الماء فراسو و الأب طلق الأم ببركان

جد مؤلم..كسيدة خايبة حولت حياة شاب كان خدام إلى معاناة ألزمته الفراش ببركان | حالة خاصة

جد مؤلم..كسيدة خايبة حولت حياة شاب كان خدام إلى معاناة ألزمته الفراش ببركان

بالفيديو..الشاب اللي كشف أن الصويري هو الأب ديالو يرد ..أنا بغيتو يدير معايا التحاليل | خارج البلاطو

بالفيديو..الشاب اللي كشف أن الصويري هو الأب ديالو يرد ..أنا بغيتو يدير معايا التحاليل

﻿

آخر المستجدات

فيديو : شاهد تمريرة الدولي المغربي سفيان بوفال الحاسمة أمام وست بروميتش ألبيون | بووز
منذ 6 دقائق

فيديو : شاهد تمريرة الدولي المغربي سفيان بوفال الحاسمة أمام وست بروميتش ألبيون

إدريس لشكر : انتقال الحزب من موقع المعارضة إلى موقع الأغلبية لا يمنعنا من التعبير عن اختلافاتنا مع الأغلبية... | بوليتيك

إدريس لشكر : '' انتقال الحزب من موقع المعارضة إلى موقع الأغلبية لا يمنعنا من التعبير عن اختلافاتنا

فيديو : شاهد الهدف الأول لـ اليكسيس سانشيز بقميص مانشستر يونايتد أمام هيديرسفيلد تاون من ضربة جزاء | بووز

فيديو : شاهد الهدف الأول لـ اليكسيس سانشيز بقميص مانشستر يونايتد أمام هيديرسفيلد تاون من ضربة جزاء

بالفيديــــو.. شرطي كندي يطلق النار على شاب داخل المحكمة أمام أمه | دولي

بالفيديــــو.. شرطي كندي يطلق النار على شاب داخل المحكمة أمام أمه

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.