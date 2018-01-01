روسي يرسل رسالة تظلم إلى وزير الشباب والرياضة ﻿

علمت ''شوف سبور'' من مصادر مطلعة، أن الدولي السابق يوسف روسي، رفع رسالة تظلم إلى وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، على خلفية اتهامه لنور الدين النيبت ب''التزوير'' في قضية رئاسة جمعية

''شوف سبور''

علمت ''شوف سبور'' من مصادر مطلعة، أن الدولي السابق يوسف روسي، رفع رسالة تظلم إلى وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، على خلفية اتهامه لنور الدين النيبت ب''التزوير'' في قضية رئاسة جمعية اللاعبين الدوليين السابقين.

وتضمنت الرسالة التي بعثها يوسف روسي إلى الوزير عن طريق محاميه، إجراء تحقيق في الخروقات التي قام بها النيبت.

وكان روسي قد كشف في تصريح حصري لـ'' شوف تيفي'' أنه وضع شكاية بعدما اتضح له أن النيبت استولى على الجمعية التي كان يرأسها، مضيفا '' مفهمت والو..أنا الرئيس الشرعي للجمعية وجامعة الكرة سبق لها أن حضرت الجمع العام وزكتني رئيسا..اليوم تفاجأت بأن نور الدين النيبت أصبح رئيسا وعضوا في الجامعة باسم الجمعية دون علمي..هادشي مغديش نسكت عليه''.