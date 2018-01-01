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بالفيديــــو.. شرطي كندي يطلق النار على شاب داخل المحكمة أمام أمه

بتاريــخ : 3 فبراير 2018 / 16:30 بالفيديــــو.. شرطي كندي يطلق النار على شاب داخل المحكمة أمام أمه | دولي
بالفيديــــو.. شرطي كندي يطلق النار على شاب داخل المحكمة أمام أمه
أطلقت شرطة مدينة كيبك الكندية النار على شاب داخل أروقة المحكمة وأمام ناظري أمه، عقب محاولته الخروج من القاعة، أثناء النطق بالحكم عليه.

''شــوف تيفي''

أطلقت شرطة مدينة كيبك الكندية النار على شاب داخل أروقة المحكمة وأمام ناظري أمه، عقب محاولته الخروج من القاعة، أثناء النطق بالحكم عليه.

وقالت الشرطة في تعليقها على الحادث: ''الشاب ستيفن بيرتراند (18 عاما)، أراد الخروج من قاعة المحكمة متذرعا بحاجته لشراء علبة سجائر، وعند محاولة الشرطي القضائي منعه ضربه الشاب بعصا، فرد عليه الشرطي باستخدام السلاح، مما أدى إلى إصابة بيرتراند برصاصة في الرأس.. وتمكن رجال الأمن من السيطرة على الشاب الذي بدا قاسيا وعنيفا''حسب ما أوردته صحيفة ''روسيا اليوم'' .

وذكرت وسائل إعلام كندية أن الحادث جرى على مسمع ومرأى من والدة الشاب وابن عمه الذي صور الحادث مستخدما هاتفه النقال.

من جهته، أكد موظفو مكتب تحقيقات مستقل أن ''الشاب تمكن من انتزاع هراوة من أحد رجال الأمن وضربه على رأسه، ما جعل الشرطي يستخدم مسدسه ويطلق النار باتجاه الشاب فأصابه في رأسه''.

هــذا ونقل الشاب على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أكد الأطباء أن حالته مستقرة وأن الرصاصة، وبشكل عجيب، لم تصب عينه ولا دماغه واستقرت في رقبته، وضعه الصحي مستقر، ويتماثل للشفاء.

 

 

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