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عـــاجل..بعد حوالي شهر..هاشنو وقع للسيدة اللي كتوهم عندها الراكد فكرشها فأزرو

بتاريــخ : 3 فبراير 2018 / 15:43 عـــاجل..بعد حوالي شهر..هاشنو وقع للسيدة اللي كتوهم عندها الراكد فكرشها فأزرو | مجتمع
عـــاجل..بعد حوالي شهر..هاشنو وقع للسيدة اللي كتوهم عندها الراكد فكرشها فأزرو
علمت'' شوف تيفي'' من مصادر مقربة من السيدة نعيمة التي كشفت سابقا أنها حامل لمدة تزيد عن تسع سنوات،أنه جرى نقلها يومه السبت على وجه المستعجل إلى المستشفى.

شـــوف تيفي:

علمت'' شوف تيفي'' من مصادر مقربة من السيدة نعيمة التي كشفت سابقا أنها حامل لمدة تزيد عن تسع سنوات،أنه جرى نقلها يومه السبت على وجه المستعجل إلى المستشفى.

و قالت مصادرنا، إن السيدة التي تنحدر من مدينة أزرو و هي أم لتوأم، ظلت تعاني خلال الفترة الأخيرة من ألم يضاعف يوما عن يوما على مستوى بطنها و قد تطلب ذلك إجراء عملية جراحية.

و كانت السيدة المذكورة قد استفادت من رعاية طبية بمستشفى الغساني بمدينة فاس بعدما تقرر نقلها الشهر الماضي لتلقي العلاجات و الفحوصات الضرورية.

و كانت ''شوف تيفي'' حاورت سابقا أخصائيين في هذا المجال ،أكدوا أن السيدة تتوهم أن في أحشائها جنين.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب جنين أحشاء الراكد

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