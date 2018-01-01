عـــاجل..بعد حوالي شهر..هاشنو وقع للسيدة اللي كتوهم عندها الراكد فكرشها فأزرو ﻿

علمت'' شوف تيفي'' من مصادر مقربة من السيدة نعيمة التي كشفت سابقا أنها حامل لمدة تزيد عن تسع سنوات،أنه جرى نقلها يومه السبت على وجه المستعجل إلى المستشفى.

شـــوف تيفي:

علمت'' شوف تيفي'' من مصادر مقربة من السيدة نعيمة التي كشفت سابقا أنها حامل لمدة تزيد عن تسع سنوات،أنه جرى نقلها يومه السبت على وجه المستعجل إلى المستشفى.

و قالت مصادرنا، إن السيدة التي تنحدر من مدينة أزرو و هي أم لتوأم، ظلت تعاني خلال الفترة الأخيرة من ألم يضاعف يوما عن يوما على مستوى بطنها و قد تطلب ذلك إجراء عملية جراحية.

و كانت السيدة المذكورة قد استفادت من رعاية طبية بمستشفى الغساني بمدينة فاس بعدما تقرر نقلها الشهر الماضي لتلقي العلاجات و الفحوصات الضرورية.

و كانت ''شوف تيفي'' حاورت سابقا أخصائيين في هذا المجال ،أكدوا أن السيدة تتوهم أن في أحشائها جنين.