أخنوش يعقد اجتماعا هاما مع رئيس حزب الجمهورية للأمام بباريس ﻿

اجتماع هام عقد يومـــه السبت 3 فبراير في باريس، وجمع بين رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش و''كريستوف كاستانر'' ، رئيس حزب الجمهورية للأمام.

"شــوف تيفي"

اجتماع هام عقد يومـــه السبت 3 فبراير في باريس، وجمع بين رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش و"كريستوف كاستانر" ، رئيس حزب الجمهورية للأمام.

وحضر الاجتماع كل من أعضاء المكتبين السياسيين للحزبين، حيث مثل حزب التجمع الوطني للأحرار كل من محمد بوسعيد، لمياء بوطالب، أنيس بيرو، حسن بن عمر، مصطفى بيتاس، ويعد هذا الاجتماع الأول بين رئيسي حزبين تجمعهما طريقة جديدة للتمكين من ممارسة العمل السياسي، وخلال هذا الاجتماع، تمت مناقشة الأدوار التي لعبتها الأحزاب السياسية في ظهور اتجاهات جديدة وتغيرات في أساليب الحكامة، فضلا عن التحولات الهامة التي يعرفها الميدان السياسي.

جدير بالذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار بدأ تحولا عميقا في تنظيمه وفي مقاربته تجاه المواطنين بحثا عن عقد يقوم على القرب، والكفاءة، وفعالية الحكامة بناء على النتائج الميدانية، وهــذا الاجتماع سيسمح أيضا ببحث طرق التعاون بين الطرفين، كما يشار أن الحزبين ركزا على الشباب والتجديد لتجسيد روح التغيير ورسم مسارات جديدة.