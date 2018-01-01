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هاشنو وقع لشاب عندو علاقة بمقتل صاحبو بـ « بوصنصار » إقليم تيزنيت

بتاريــخ : 3 فبراير 2018 / 14:35 هاشنو وقع لشاب عندو علاقة بمقتل صاحبو بـ « بوصنصار » إقليم تيزنيت | حوادث و حقوق
هاشنو وقع لشاب عندو علاقة بمقتل صاحبو بـ « بوصنصار » إقليم تيزنيت
تقدم شاب ينحدر من مدينة طانطان أمام مصالح الدرك الملكي بتيزنيت بعدما قتل زميله بمنطقة « بوصنصار » التابع لنفوذ جماعة الركادة يوم الخميس المنصرم.

شوف تيفي

تقدم شاب ينحدر من مدينة طانطان أمام مصالح الدرك الملكي بتيزنيت بعدما قتل زميله بمنطقة « بوصنصار » التابع لنفوذ جماعة الركادة يوم الخميس المنصرم.

وحسب مصادر جهوية فإن الشاب، صرح بمقتل أحد رفاقه بمنطقة بوصنصار برصاص بندقيته عن طريق الخطأ على مستوى الرأس والقلب، وذلك بعدما كانا يمارسان هواية الصيد.

هذا وبالرغم من اعترافاته، إلا أن عناصر الضابطة القضائية لم تقتنع بأقواله لاعتبارات عدة لتعمق البحث بعدها مع الموقوف حيث اعترف بعد محاصرته بمجموعة من الدلائل التي تتناقض مع تصريحاته ، أنه كان رفقة الضحية على متن سيارة التهريب التي انقلبت بالطريق المؤدية لشاطئ “تكاض” بجماعة سيدي بيبي باشتوكة أيت باها، قبل أن يلوذا بالفرار ، تاركين السيارة المليئة بكمية مهمة من السجائر و المعسل المهرب بالمنطقة المذكورة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن أسباب الحادث يرجح أن تكون تصفية حسابات بين أفراد منتمين لشبكة التهريب في انتظار ما سيفسر عنه التحقيق.

وأمام هذا الأمر، أحالت عناصر الدرك الملكي صباح يومه السبت ، الموقوف على الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير.

 

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بوصنصار تيزنيت أكادير قتل

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