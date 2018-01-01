 اليابان تطلق بنجاح أصغر صاروخ في العالم إلى الفضاء ﻿
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اليابان تطلق بنجاح أصغر صاروخ في العالم إلى الفضاء

بتاريــخ : 3 فبراير 2018 / 14:23 اليابان تطلق بنجاح أصغر صاروخ في العالم إلى الفضاء | دولي
اليابان تطلق بنجاح أصغر صاروخ في العالم إلى الفضاء
أعلنت هيئة الفضاء اليابانية، اليوم السبت، أنها أطلقت بنجاح الصاروخ (إس إس - 520) الذي يعد أصغر صاروخ في العالم إلى الفضاء، ويبلغ وزنه ثلاثة كيلوغرامات فقط.

شـــوف تيفي:

أعلنت هيئة الفضاء اليابانية، اليوم السبت، أنها أطلقت بنجاح الصاروخ (إس إس - 520) الذي يعد أصغر صاروخ في العالم إلى الفضاء، ويبلغ وزنه ثلاثة كيلوغرامات فقط.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، أن الصاروخ انطلق اليوم من مركز "يوشينورا" للفضاء بمقاطعة كاجوشيما (جنوب غرب) في الساعة 05:03 بتوقيت غرينتش.

وقالت هيئة استكشاف الفضاء اليابانية، إن الصاروخ الذي أطلقته هو أصغر صاروخ في العالم، وكان يحمل قمرا صناعيا صغيرا وضعه في مداره المحدد.

وذكر موقع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن اليابان عاودت اليوم إطلاق الصاروخ هذه المرة، بعد فشل إطلاقه العام الماضي.

وأضافت الوكالة أنه في حال مرت كل مراحل الإطلاق بنجاح، فإن الصاروخ (إس إس - 520) سيكون الأصغر بين كل الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية.

وكان تم إطلاق الصاروخ الأول من هذا النوع إلى الفضاء في فبراير 1998، وجرت عملية الإطلاق اللاحقة منذ عام، وأعلنت اليابان حينذاك فشل المحاولة بفقدان الاتصال بالصاروخ بعد مرور 20 ثانية على الإطلاق.

 

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