 وأخيرا.. راجل دنيا باطما تصالح مع الأم ديالو وداليها بنتو‎ ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو : شاهد تمريرة الدولي المغربي سفيان بوفال الحاسمة أمام وست بروميتش ألبيون | بووز

فيديو : شاهد تمريرة الدولي المغربي سفيان بوفال الحاسمة أمام وست بروميتش ألبيون

إدريس لشكر : انتقال الحزب من موقع المعارضة إلى موقع الأغلبية لا يمنعنا من التعبير عن اختلافاتنا مع الأغلبية... | بوليتيك

إدريس لشكر : '' انتقال الحزب من موقع المعارضة إلى موقع الأغلبية لا يمنعنا من التعبير عن اختلافاتنا

فيديو : شاهد الهدف الأول لـ اليكسيس سانشيز بقميص مانشستر يونايتد أمام هيديرسفيلد تاون من ضربة جزاء | بووز

فيديو : شاهد الهدف الأول لـ اليكسيس سانشيز بقميص مانشستر يونايتد أمام هيديرسفيلد تاون من ضربة جزاء

بالفيديــــو.. شرطي كندي يطلق النار على شاب داخل المحكمة أمام أمه | دولي

بالفيديــــو.. شرطي كندي يطلق النار على شاب داخل المحكمة أمام أمه

بالفيديو..شوفو جمال صوت بنت الستاتي اللي بعقلها | بووز

بالفيديو..شوفو جمال صوت بنت الستاتي اللي بعقلها

بث مباشر : ليل - باريس سان جيرمان / الدوري الفرنسي | بووز

بث مباشر : ليل - باريس سان جيرمان / الدوري الفرنسي

فيديو : شاهد هدف خاميس رودريغيز الرائع في مرمى ماينز اليوم | بووز

فيديو : شاهد هدف خاميس رودريغيز الرائع في مرمى ماينز اليوم

عـــاجل..بعد حوالي شهر..هاشنو وقع للسيدة اللي كتوهم عندها الراكد فكرشها فأزرو | مجتمع

عـــاجل..بعد حوالي شهر..هاشنو وقع للسيدة اللي كتوهم عندها الراكد فكرشها فأزرو

عاجل..شخص عندو ثمانية لولاد نتاحر في تطوان | حوادث و حقوق

عاجل..شخص عندو ثمانية لولاد نتاحر في تطوان

كيف تكون غنيا في المغرب بـ20 درهم فقط!!

وأخيرا.. راجل دنيا باطما تصالح مع الأم ديالو وداليها بنتو‎

بتاريــخ : 3 فبراير 2018 / 13:56 وأخيرا.. راجل دنيا باطما تصالح مع الأم ديالو وداليها بنتو‎ | ثقافة و فنون
وأخيرا.. راجل دنيا باطما تصالح مع الأم ديالو وداليها بنتو‎
بعدما تبرأت مهى الترك من ابنها محمد الترك زوج الفنانة المغربية دنيا باطما قبل عدة أشهر من الآن، يبدو أن المياه عادت إلى مجاريها عقب نشر والدته عبر حسابه الشخصي على الإنستغرام صورة عائلية تجمعها

شوف تيفي

بعدما تبرأت مهى الترك من ابنها محمد الترك زوج الفنانة المغربية دنيا باطما قبل عدة أشهر من الآن، يبدو أن المياه عادت إلى مجاريها عقب نشر والدته عبر حسابه الشخصي على الإنستغرام صورة عائلية تجمعها بمحمد الترك وأطفاله وغزل ابنة باطما.

وأرفقت مهى الترك الصورة المذكورة بتدوينة كتبت عليها « اللهم احفظ أولادي وأحفادي اللهم آمين ».

تجدر الإشارة، إلى أن مهى الترك كانت في وقت سابق قد تبرأت من ابنها قائلة « لايشرفنا أن يكون من العائلة'' وذلك بسبب إصراره على حرمان طليقته منى السابر من أولادها الثلاثة، قبل أن تقرر المحكمة منح حق الحضانة لوالدتهم.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي مهى الترك ثقافة وفنون زوج دنيا باطما محمد الترك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

وفاة عضو فرقة غنائية شهيرة عن عمر ناهز 74 عاما | ثقافة و فنون

وفاة عضو فرقة غنائية شهيرة عن عمر ناهز 74 عاما

هذه هي الجائزة اللي غادي يربحها المغربي حمزة لبيض إلا فاز بلقب ذو فويس | ثقافة و فنون

هذه هي الجائزة اللي غادي يربحها المغربي حمزة لبيض إلا فاز بلقب ذو فويس

حصري..في أول خروج إعلامي..الصويري :معنديش لولاد | ثقافة و فنون

حصري..في أول خروج إعلامي..الصويري :معنديش لولاد

بالفيديو | الفنانة سعيدة شرف غادي تغدى مع واحد من متابعيها.. لكن هادي هي شروطها ! | ثقافة و فنون

بالفيديو | الفنانة سعيدة شرف غادي تغدى مع واحد من متابعيها.. لكن هادي هي شروطها !

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لشكر: تقرير المجلس الأعلى للحسابات مذكرش حزب الاتحاد الاشتراكي فيما يخص الاختلالات المالية | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

لشكر: تقرير المجلس الأعلى للحسابات مذكرش حزب الاتحاد الاشتراكي فيما يخص الاختلالات المالية

لأصحاب القلوب الرحيمة..حالة جد مؤثرة..رضيع تزاد عندو الماء فراسو و الأب طلق الأم ببركان | حالة خاصة

لأصحاب القلوب الرحيمة..حالة جد مؤثرة..رضيع تزاد عندو الماء فراسو و الأب طلق الأم ببركان

جد مؤلم..كسيدة خايبة حولت حياة شاب كان خدام إلى معاناة ألزمته الفراش ببركان | حالة خاصة

جد مؤلم..كسيدة خايبة حولت حياة شاب كان خدام إلى معاناة ألزمته الفراش ببركان

بالفيديو..الشاب اللي كشف أن الصويري هو الأب ديالو يرد ..أنا بغيتو يدير معايا التحاليل | خارج البلاطو

بالفيديو..الشاب اللي كشف أن الصويري هو الأب ديالو يرد ..أنا بغيتو يدير معايا التحاليل

﻿

آخر المستجدات

فيديو : شاهد تمريرة الدولي المغربي سفيان بوفال الحاسمة أمام وست بروميتش ألبيون | بووز
منذ 8 دقائق

فيديو : شاهد تمريرة الدولي المغربي سفيان بوفال الحاسمة أمام وست بروميتش ألبيون

إدريس لشكر : انتقال الحزب من موقع المعارضة إلى موقع الأغلبية لا يمنعنا من التعبير عن اختلافاتنا مع الأغلبية... | بوليتيك

إدريس لشكر : '' انتقال الحزب من موقع المعارضة إلى موقع الأغلبية لا يمنعنا من التعبير عن اختلافاتنا

فيديو : شاهد الهدف الأول لـ اليكسيس سانشيز بقميص مانشستر يونايتد أمام هيديرسفيلد تاون من ضربة جزاء | بووز

فيديو : شاهد الهدف الأول لـ اليكسيس سانشيز بقميص مانشستر يونايتد أمام هيديرسفيلد تاون من ضربة جزاء

بالفيديــــو.. شرطي كندي يطلق النار على شاب داخل المحكمة أمام أمه | دولي

بالفيديــــو.. شرطي كندي يطلق النار على شاب داخل المحكمة أمام أمه

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.