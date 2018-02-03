وأخيرا.. راجل دنيا باطما تصالح مع الأم ديالو وداليها بنتو‎ ﻿

بعدما تبرأت مهى الترك من ابنها محمد الترك زوج الفنانة المغربية دنيا باطما قبل عدة أشهر من الآن، يبدو أن المياه عادت إلى مجاريها عقب نشر والدته عبر حسابه الشخصي على الإنستغرام صورة عائلية تجمعها

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بعدما تبرأت مهى الترك من ابنها محمد الترك زوج الفنانة المغربية دنيا باطما قبل عدة أشهر من الآن، يبدو أن المياه عادت إلى مجاريها عقب نشر والدته عبر حسابه الشخصي على الإنستغرام صورة عائلية تجمعها بمحمد الترك وأطفاله وغزل ابنة باطما.

وأرفقت مهى الترك الصورة المذكورة بتدوينة كتبت عليها « اللهم احفظ أولادي وأحفادي اللهم آمين ».

تجدر الإشارة، إلى أن مهى الترك كانت في وقت سابق قد تبرأت من ابنها قائلة « لايشرفنا أن يكون من العائلة'' وذلك بسبب إصراره على حرمان طليقته منى السابر من أولادها الثلاثة، قبل أن تقرر المحكمة منح حق الحضانة لوالدتهم.