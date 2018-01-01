الرجاء الرياضي يهزم الراسينغ البيضاوي في مباراة ودية ﻿

فاز فريق الرجاء الرياضي، على فريق الراسينغ البيضاوي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت الفريقين يومه السبت، بمدينة المحمدية ، وتدخل هذه المباراة ضمن استعدادات الفريقين للشطر

''شوف سبور''

فاز فريق الرجاء الرياضي، على فريق الراسينغ البيضاوي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت الفريقين يومه السبت، بمدينة المحمدية ، وتدخل هذه المباراة ضمن استعدادات الفريقين للشطر الثاني من البطولة الاحترافية.

و سجل أهداف الفريق الأخضر، كل من عبدالرحيم الشاكير، من ضربة جزاء، محسن ياجور، بالاضافة إلى الوافد الجديد على القلعة الخضراء عبدالعظيم خضروف.

ويذكر أن المدرب الإسباني، غاريدو قد اعتمد على عدد من لاعبي فريق الأمل، بسبب تواجد بعض العناصر الرسمية رفقة المنتخب المحلي، المشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين.