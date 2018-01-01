حجز 40 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الدولي بطنجة ﻿

تمكنت عناصر الأمن الوطني، بتعاون مع مصالح الجمارك، أمس الجمعة بميناء طنجة المتوسط، من حجز 40 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الدولي.

''شوف تيفي''

تمكنت عناصر الأمن الوطني، بتعاون مع مصالح الجمارك، أمس الجمعة بميناء طنجة المتوسط، من حجز 40 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الدولي.

وأفاد مصدر أمني، أن عناصر الفرقة المشتركة بين الأمن الوطني وإدارة الجمارك، إثر عملية مراقبة بواسطة جهاز السكانير، تمكنت من العثور على هذه الكمية من المخدرات مدسوسة بعناية في هيكل شاحنة للنقل الدولي، كانت في طريقها نحو أحد الموانئ الإسبانية، حسب ما أوردته اليوم وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم توقيف سائق الشاحنة ومساعده، في الثلاثينات من عمرهما، وتمت إحالتهما على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، قصد تعميق البحث في القضية تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.