عـــاجل..كيخلي ليها 20 درهم فالمصروف اليومي تقهرات وهاشنو دارت فأزمور ﻿

تركت زوجة و أم لخمسة أطفال بدوار الصيادة نواحي أزمور رسالة مؤثرة لوالدتها و أقدمت على الانتحار شنقا يومه السبت.

شـــوف تيفي:

تركت زوجة و أم لخمسة أطفال بدوار الصيادة نواحي أزمور رسالة مؤثرة لوالدتها و أقدمت على الانتحار شنقا يومه السبت.

و يعود سبب وضع الزوجة حدا لحياتها بسبب معاناتها اليومية مع الفقر و سوء معاملة زوجها الذي كان يعنفها حسب مقربين منها.

و قالت ذات المصادر،إن الأم المنتحرة كانت تطالب من زوجها أن تبحث عن عمل لكي تستطيع أن تساعده في مصروف البيت خصوصا أنه كان يترك لها مبلغ 20 درهما يوميا و يطالبها بتوفير وجبة الغداء و العشاء.

و قد نزل خبر انتحار الأم على عائلتها كالصاعقة متسائلين عن مصير الأطفال الخمسة.