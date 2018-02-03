الملك محمد السادس يعزي أسرة الراحل محمد المزكلدي ﻿

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد المزكلدي، الذي وافته المنية يوم الاثنين الماضي عن 86 عاما.

شوف تيفي: و.م.ع

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد المزكلدي، الذي وافته المنية يوم الاثنين الماضي عن 86 عاما.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة المحزنة، لأفراد أسرة الراحل، ومن خلالهم لكافة أهله وذويه، ولكل محبيه وأصدقائه، ولأسرته الفنية الكبيرة، عن أحر التعازي وأصدق المواساة، في فقدان أحد رواد الأغنية المغربية العصرية الذي ساهم في إثرائها بنهله من الفن المغربي الأصيل.

وجاء في برقية الملك محمد السادس (فالله تعالى ندعو أن يجزي الفقيد المبرور خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه، ويتقبله في عداد الصالحين من عباده، وأن يعوضكم عن رحيله جميل الصبر وحسن العزاء و''إنا لله وإنا إليه راجعون'').