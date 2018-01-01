طبيب المنتخب المحلي: الكعبي سيكون جاهزا لمواجهة نيجيريا في نهائي ''الشان'' ﻿

أكد طبيب المنتخب الوطني المحلي سعيد زكيني ، جاهزية لاعبي المنتخب الوطني، لخوض مباراة المنتخب النيجيري، برسم الدور النهائي من كأس إفريقيا اللاعبين المحليين، التي ستجرى يوم غد الأحد، على الساعة

''شوف سبور'': عبدالغفور ضرار

أكد طبيب المنتخب الوطني المحلي سعيد زكيني ، جاهزية لاعبي المنتخب الوطني، لخوض مباراة المنتخب النيجيري، برسم الدور النهائي من كأس إفريقيا اللاعبين المحليين، التي ستجرى يوم غد الأحد، على الساعة السابعة مساء ، بمركب محمد الخامس بالدارالبيضاء.

وعن إصابة نجم المنتخب المحلي، أيوب الكعبي، خلال المباراة الأخيرة، أوضح سعيد زكيني طبيب المنتخب الوطني المحلي، '' الكعبي كان قد عانى من إصابة خفيفة خلال المباراة أمام ليبيا على مستوى أربطة الساق، لكنه سيكون حاضرا أمام المنتخب النيجيري''.

وأضاف سعيد زكيني، أن لاعب الرجاء الرياضي ، عبد الإله الحافيظي، عاد إلى التداريب ، لكنه لن يتم الاعتماد عليه ، مخافة تجدد إصابته.