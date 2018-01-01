وزارة الصحة تتكفل بأكثر من 200 ألف مريض بالسرطان كل عام، واستفادة أزيد من مليون و600 ألف امرأة من خدمات الكشف عن سرطان الثدي ﻿

يمثل اليوم العالمي لمكافحة السرطان، الذي يتم تخليده في الرابع من فبراير من كل سنة، محطة سنوية للتعريف بالجهود المبذولة من أجل تطوير أحدث أساليب العلاج، وكذا زيادة التوعية حول الوقاية، التي تساهم

''شوف تيفي''

يمثل اليوم العالمي لمكافحة السرطان، الذي يتم تخليده في الرابع من فبراير من كل سنة، محطة سنوية للتعريف بالجهود المبذولة من أجل تطوير أحدث أساليب العلاج، وكذا زيادة التوعية حول الوقاية، التي تساهم بشكل كبير في السيطرة على ازدياد انتشار هذا المرض الخبيث.

فالأمراض السرطانية تحتل، حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، المرتبة الأولى بين الأمراض المسببة للوفاة، حيث توفي نتيجة للإصابة بالسرطان 84 مليون شخص خلال الفترة ما بين 2005 و2015، ويؤكد الخبراء أن ثلث الإصابات بالأمراض السرطانية قابل للعلاج. وتقدر المنظمة أن ما لا يقل عن 15 مليون شخص يتوفون كل سنة بسبب الداء.

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأنه يتم تسجيل 14 مليون حالة جديدة بالسرطان كل يوم، كما أن هذا الرقم في ازدياد بنسبة 70 في المئة خلال السنوات الـ20 المقبلة، وكان الاتحاد الدولي لمكافحة أمراض السرطان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية قد اختار في عام 2005، تخليد الرابع من فبراير يوما عالميا لمكافحة السرطان، بهدف تكريس الوعي بين ساكنة الكوكب والتعريف بمخاطر هذا المرض الخبيث، كما أن تعاطي التبغ والكحول واتباع نظام غذائي غير صحي وقلة النشاط البدني من عوامل الخطر الرئيسية المرتبطة بالسرطان في جميع أنحاء العالم. وتمثل بعض الالتهابات المزمنة أيضا عوامل خطر للإصابة بالسرطان في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للانباء.

وبخصوص الأعضاء الأكثر تعرضا للسرطان والتي تم تشخيصها سنة 2012، فتشمل كلا من الرئة والبروستات والقولون والمعدة والكبد، أما بالنسبة للنساء فتتمثل في كل من الثدي والقولون والرئة وعنق الرحم والمعدة.

وحسب إحصائيات صندوق أبحاث السرطان، فإن سرطان الرئة يعتبر من أكثر السرطانات شيوعا بنسبة 85 في المائة بين مجموع المصابين بالسرطان في العالم، يليه سرطان الثدي عند النساء بنسبة 25 في المائة من مجموع إصابات السرطانات، ومن ثم سرطان القولون والمستقيم. ويمثل تعاطي التبغ أهم عوامل الخطر المرتبطة بالسرطان، إذ يقف وراء 20 في المائة من وفيات السرطان العالمية و70 في المائة من الوفيات الناجمة عن سرطان الرئة.

وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أنه يمكن الوقاية من أكثر من 30 في المائة من حالات السرطان بتغيير أو تلافي عوامل الخطر الرئيسية ومنها، تعاطي التبغ ، وفرط الوزن والسمنة، واتباع نظام غذائي غير صحي ينطوي على تناول كمية قليلة من الخضر والفواكه، وقلة النشاط البدني، وتعاطي الخمر، والعدوى بفيروس الورم الحليمي البشري، والعدوى بفيروس التهاب الكبد ''ب'' ، والإشعاع المؤين وغير المؤين، وتلوث الهواء في المناطق الحضرية، والتعرض للدخان الناجم عن حرق الوقود الصلب داخل الأماكن المغلقة.

وقد أطلقت منظمة الصحة العالمية في سنة 2013، خطة العمل العالمية للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها للفترة 2013- 2020، ترمي إلى خفض الوفيات المبكرة بسبب السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري والأمراض التنفسية المزمنة بنسبة 25 في المائة بحلول العام 2025.

وعلى المستوى الوطني يسجل المغرب حوالي 40 ألف حالة جديدة من السرطان كل سنة، حيث يأتي سرطان الثدي عند النساء في الرتبة الأولى بنسبة 36 في المائة من مجموع سرطانات الإناث، يليه سرطان عنق الرحم بنسبة 11.2 في المائة، وسرطان الغدة الدرقية ثم سرطان القولون والمستقيم بنسبتي 8.6 في المائة و5.9 في المائة على التوالي. أما لدى الذكور، فيشكل سرطان الرئة السرطان الرئيسي بنسبة 22 في المائة، يليه سرطان البروستات بنسبة 12.6 في المائة ثم سرطان القولون والمستقيم بنسبة 7.9 في المائة.

وتؤكد وزارة الصحة أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة السرطان، حيث يتم التكفل بأكثر من 200 ألف مريض بالسرطان كل عام، واستفادة أزيد من مليون و600 ألف امرأة من خدمات الكشف عن سرطان الثدي، مما جعل نسبة التغطية تفوق 32 في المائة، من مجموع فئة النساء المستهدفة واللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 40 و70 سنة، مسجلة أن أنشطة الكشف مكنت من تشخيص أزيد من ألف و200 حالة إصابة بسرطان الثدي في عام 2016، حيث تتم تغطية تكاليف جل هذه العمليات عن طريق نظام التغطية الصحية الأساسية، أو نظام المساعدة الطبية ''راميد''.