مباراة تونس وإنجلترا في المونديال مهددة بالإلغاء لهذا السبب؟ ﻿

أصبحت مباراة المنتخب التونسي، و نظيره المنتخب الإنجليزي، برسم الجولة الأولى، من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، مهددة بالإلغاء بسبب مخاوف هجوم كبير من الجراد في تلك الفترة، حيث حذرت

''شوف سبور''

أصبحت مباراة المنتخب التونسي، و نظيره المنتخب الإنجليزي، برسم الجولة الأولى، من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، مهددة بالإلغاء بسبب مخاوف هجوم كبير من الجراد في تلك الفترة، حيث حذرت روسيا من الجراد الذي قد يخرب الأرضيات العشبية للملاعب التي تستضيف كأس العالم 2018، الصيف المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة الروسية، بيوتر شيكماريوف، لوكالة ''أسوشيتد بريس'': ''علينا أن لا نحرج أنفسنا أمام المجتمع الدولي''، مضيفا، لقد تعلمنا كيف نتعامل مع الجراد، لكنني أخشى أن نواجه فضيحة جراد دولية.. الجراد يحب الأماكن الخضراء، وقد يتجه إلى ملاعب المونديال''.

ويذكرأن نهائيات كأس العالم 2018 ، ستجرى في الفترة ما بين 14 يونيو و15 يوليو المقبلين ، حيث تعرف مشاركة 32 دولة، في 11 مدينة روسية.