 فيديو صــادم يهز المغاربة..بعد الممرضات اللي صورو مريض كيمارس العادة السرية..تصوير شاب خرجو من المؤخرة ديالو قرعة ديال ''فانتا'' من وسط السبيطار ﻿
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فيديو صــادم يهز المغاربة..بعد الممرضات اللي صورو مريض كيمارس العادة السرية..تصوير شاب خرجو من المؤخرة ديالو قرعة ديال ''فانتا'' من وسط السبيطار

بتاريــخ : 3 فبراير 2018 / 11:57 فيديو صــادم يهز المغاربة..بعد الممرضات اللي صورو مريض كيمارس العادة السرية..تصوير شاب خرجو من المؤخرة ديالو قرعة ديال فانتا من وسط السبيطار | حوادث و حقوق
فيديو صــادم يهز المغاربة..بعد الممرضات اللي صورو مريض كيمارس العادة السرية..تصوير شاب خرجو من المؤخرة ديالو قرعة ديال ''فانتا'' من وسط السبيطار
مما لاشك فيه أن الاستعمال السيئ للتكنولوجيا أصبح ينعكس سلبا على مجتمعنا ،فبعد أيام على تداول مقطع فيديو صورته ممرضات يظهر من خلاله رجل مريض عقليا يمارس العادة السرية وسط مستشفى بالجديدة،

شـــوف تيفي:

مما لاشك فيه أن الاستعمال السيئ للتكنولوجيا أصبح ينعكس سلبا على مجتمعنا ،فبعد أيام على تداول مقطع فيديو صورته ممرضات يظهر من خلاله رجل مريض عقليا يمارس العادة السرية وسط مستشفى بالجديدة، حتى تداول رواد تطبيق المحادثات ''واتساب'' فيديو صادم ،يظهر تصوير عملية استخراج قنينة مشروب غازي من مؤخرة شاب مغربي.

و قد تم توثيق العملية حسب الفيديو من داخل غرفة العمليات بأحد المستشفيات بالمملكة ،من خلال بعض الأطباء أو الممرضين الذي عاينوا الشاب الذي وصل في حالة خطيرة.

و قد سخر ملتقطو الفيديو من سلوك الشاب مباشرة بعد استخراج القنينة من دبره بعد صعوبة كبيرة.

و قد طالب المغاربة بالتدخل العاجل للمصالح الأمنية و توقيف المتورطين الذين وثقوا هذه العملية و محاسبتهم لانتهاكهم حرمة المرضى بغض النظر عن طبيعة الحالة.

و لبشاعة الفيديو و ما يتضمنه من مشاهد مخلة بالحياء نتحفظ عن نشره احتراما لقرائنا.

اغتصاب

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب سلوك الشاب حرمة دبر

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