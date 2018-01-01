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حضيو راسكم.. مواد سامة كاينا في أتاي

بتاريــخ : 3 فبراير 2018 / 12:01 حضيو راسكم.. مواد سامة كاينا في أتاي | مجتمع
حضيو راسكم.. مواد سامة كاينا في أتاي
بعد أن فجرت مجلة 60 مليون مستهلك الفرنسية فضيحة من العيار الثقيل بكشفها عن معطيات خطيرة تؤكد احتواء أنواع كبيرة من الشاي الذي يروج في الأسواق المغربية على كميات مختلفة من المبيدات الحشرية، خرج

شوف تيفي

بعد أن فجرت مجلة 60 مليون مستهلك الفرنسية فضيحة من العيار الثقيل بكشفها عن معطيات خطيرة تؤكد احتواء أنواع كبيرة من الشاي الذي يروج في الأسواق المغربية على كميات مختلفة من المبيدات الحشرية، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية ليؤكد صحة هذا الخبر.

الشاي المستورد من الخارج يحتوي على مواد كيميائية مضرة بصحة المستهلكين المغاربة، حسب ما ذكره المصدر ذاته.

وأضافت يومية المساء التي تطرقت للموضوع، أن إقرار المكتب الوطني للسلامة الصحية أونسا بوجود بقايا المبيدات الحشرية ببعض أنواع الشاي المتوفر في الأسواق الوطنية، يأتي بعد قيام فرق وخبراء المكتب بسلسلة من الأبحاث والتحليلات على عينات من أنواع الشايـ التي قادت في نهاية المطاف إلى اكتشاف كميات من الشاي لا تستجيب لمعاييروشروط السلامة الصحية المعمول بها دوليا، باحتوائها على مواد كيميائية مضرة بالصحة، الأمر الذي دفع المكتب إلى الإعلان عن منع كميات من الشاي المستورد من الحارج والاحتفاظ بها لتفادي وصول أضرارها إلى المستهلك.

 

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شوف تيفي مواد سامة شاي مغرب

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