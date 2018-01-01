إصابة الوافد الجديد على الوداد لا تدعو للقلق ﻿

أفاد مصدر مطلع ودادي، أن الاصابة التي تعرض لها لاعب فريق الوداد الرياضي الجديد، الغاني دانييل أدجي، خلال المباراة الودية التي أجراها الفريق الأحمر، أمام أولمبيك أسفي يوم الخميس الماضي، لا تدعو

''شوف سبور''

أفاد مصدر مطلع ودادي، أن الاصابة التي تعرض لها لاعب فريق الوداد الرياضي الجديد، الغاني دانييل أدجي، خلال المباراة الودية التي أجراها الفريق الأحمر، أمام أولمبيك أسفي يوم الخميس الماضي، لا تدعو للقلق.

وأضاف نفس المصدر، أن اللاعب الغاني، سيعود إلى التداريب، خلال الحصة المقبلة التي سيجريها الفريق يوم غد الأحد، لمواصلة الاستعدادات للشطر الثاني من البطولة الاحترافية.

ويذكر أن فريق الوداد الرياضي حقق أول فوز له تحت قيادة المدرب التونسي فوزي البنزرتي، على فريق أولمبيك أسفي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين بمركب ويلنس بوسكورة بالدار البيضاء.