ترامب يمنع أسطورة الكرة الأرجنتينية من الدخول للولايات المتحدة الأمريكية ﻿

رفضت السفارة الأمريكية في بوينس إيرس منح أرماندو دييغو مارادونا أسطورة الكرة الأرجنتينية، تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة؛ بسبب تصريحات إعلامية أساء فيها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

'' شوف سبور'' : وكالات

رفضت السفارة الأمريكية في بوينس إيرس منح أرماندو دييغو مارادونا أسطورة الكرة الأرجنتينية، تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة؛ بسبب تصريحات إعلامية أساء فيها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحسب صحيفة ''ذا صن'' البريطانية، فإن أسطورة كرة القدم العالمي، يعتبر من أشهر الموضوعين على قوائم المنع من دخول أمريكا، وفقا لما أكده محاميه الخاص، ماثيا مورلا.

وترجع أزمة أسطورة الكرة الأرجنتينية مع السلطات الأمريكية إلى ظهوره في لقاء إعلامي قريب، وصف فيه الرئيس الأمريكي ترامب بكلمة ''تشيروليتا'' وهى كلمة تسخدم لوصف الأشخاص عديمي النفع والفائدة، وفق لهجة بلاده.