أمن الدار البيضاء... يعتقل '' احنيشة'' المتورط في هتك عرض فتاة قاصرة ﻿

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، مساء يوم أمس الجمعة 2 فبراير الجاري، المدعو ''احنيشة'' الذي يبلغ من العمر 51 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في

شوف تيفي

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، مساء يوم أمس الجمعة 2 فبراير الجاري، المدعو ''احنيشة'' الذي يبلغ من العمر 51 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في تعريض فتاة قاصرة لاعتداء جنسي.

وحسب بلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني توصلت شوف تفي بنسخة منه، فإن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت مع تصريحات أدلى بها والد الفتاة في شريط فيديو منشور على شبكة الإنترنت، يتهم فيها المدعو ''احنيشة'' بالاعتداء الجنسي على ابنته البالغة من العمر 5 سنوات، مستغلا علاقة الثقة التي تجمعه بوالد الضحية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه حول خلفيات وملابسات هذا الحادث، وذلك في انتظار إحالته على النيابة العامة المشرفة على مجريات البحث.