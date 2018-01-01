 فضيحة.. توقيف أربعة أشخاص بالدار البيضاء للاشتباه في تورطهم في القتل العمد والمشاركة وعدم التبليغ عن الجناية والفساد ﻿
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فضيحة.. توقيف أربعة أشخاص بالدار البيضاء للاشتباه في تورطهم في القتل العمد والمشاركة وعدم التبليغ عن الجناية والفساد

بتاريــخ : 3 فبراير 2018 / 10:47 فضيحة.. توقيف أربعة أشخاص بالدار البيضاء للاشتباه في تورطهم في القتل العمد والمشاركة وعدم التبليغ عن الجناية والفساد | حوادث و حقوق
فضيحة.. توقيف أربعة أشخاص بالدار البيضاء للاشتباه في تورطهم في القتل العمد والمشاركة وعدم التبليغ عن الجناية والفساد
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال أمس الجمعة، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم فتاتان،

''شوف تيفي''

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال أمس الجمعة، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم فتاتان، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالقتل العمد والمشاركة وعدم التبليغ عن الجناية والفساد.

وحسب ''بلاغ'' توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه فتعود أحداث هذه القضية إلى السادس عشر من شهر دجنبر المنصرم، عندما عرض شخصان، من ذوي السوابق القضائية، الضحية وشقيقه لاعتداء جسدي خطير بواسطة سلاح أبيض بحي سيدي معروف الخامس بدائرة نفوذ منطقة أمن الفداء، مما تسبب في إزهاق روح الضحية بعد نقله لإحدى المصحات الاستشفائية بمدينة الدار البيضاء.

الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن، أوضحت أن المشتبه بهما تمكنا من الفرار مباشرة بعد وقوع الاعتداء، قبل أن يتم تحديد مكان تواجدهما بمدينة الرحمة بضواحي الدار البيضاء برفقة سيدتين، كانتا على علم بارتكابهما لهذه الجريمة.

هذا وقد تم إيداع المشتبه بهم الأربعة، الفاعل الرئيسي والمساهم والفتاتان، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الدار البيضاء جريمة فساد

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