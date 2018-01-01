مسؤول بالاتحاد الإفريقي يصدم المغرب بخصوص « كان 2019 » وهذا ما قاله ﻿

قال مسؤول بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم « الكاف » إن تنظيم الكاميرون لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019 ليس موضوع نقاش في أجندة المكتب التنفيذي للاتحاد الذي اجتمع يوم أول أمس الخميس بالدارالبيضاء على

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قال مسؤول بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم « الكاف » إن تنظيم الكاميرون لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019 ليس موضوع نقاش في أجندة المكتب التنفيذي للاتحاد الذي اجتمع يوم أول أمس الخميس بالدارالبيضاء على هامش منافسات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين المقامة بالمغرب.

هذا وأكد جونيور بينيام مسؤول الإعلام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن لجنة تفتيش زارت المنشآت الرياضية وأعدت تقريرا بخصوص البنيات التحتية للمدن التي ستحتضن كان 2019 موضحا أن تقريرها النهائي سيكون جاهزا للعرض على أنظار المكتب التنفيذي لـ الكاف أواخر فبراير.

وحسب يومية أخبار اليوم في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، نقلا عن تصريحات جونيور بينيام فإن تقريرا أوليا عرض على اجتماع المكتب التنفيذي المنعقد أمس الخميس مضيفة أن استعدادات الكاميرون لاحتضان كان 2019 لن تكون ضمن جدول أعمال نقاش الجمع العام للاتحاد الإفريقي للعبة الذي انطلق أمس الجمعة بالدارالبيضاء.

مشددا على أن تنظيم الكاميرون لأكبر تظاهرات كروية في القارة الإفريقية ليس محل شك في الوقت الراهن.

ومن جهة أخرى، اتهمت الصحافة الكاميرونية أحمد أحمد الملغاشي رئيس الكاف بالتأثير على لجنة التفتيش التي زارت الكاميرون منتصف يناير من أجل إعداد تقرير سيء عن الاستعدادت ببلاد روجي ميلا من أجل سحب كان 2019 منها، رغم أن الاستعدادات تسير وفق ما هو متفق عليه في دفتر التحملات للكاف.