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أشرف بنشرفي لن يشارك في دوري أبطال أسيا

بتاريــخ : 3 فبراير 2018 / 09:50 أشرف بنشرفي لن يشارك في دوري أبطال أسيا | سبور
أشرف بنشرفي لن يشارك في دوري أبطال أسيا
كشفت تقارير سعودية، أن مسؤولي فريق الهلال السعودي، لن يضيف الدولي المغربي أشرف بنشرقي المنتقل حديثا لصفوف الفريق الأزرق، في لائحته التي ستشارك في منافسات دوري أبطال أسيا، في ظل تواجد 7 أجانب

''شوف سبور''

كشفت تقارير سعودية، أن مسؤولي فريق الهلال السعودي، لن يضيف الدولي المغربي أشرف بنشرقي المنتقل حديثا لصفوف الفريق الأزرق، في لائحته التي ستشارك في منافسات دوري أبطال أسيا، في ظل تواجد 7 أجانب بالفريق، وسيختار الطاقم التقني 4 أجانب فقط منهما.

أضافت صحيفة الرياضية السعودية ، أن السبب وراء عدم إدراج اسم أشرف بنشرقي، هو عدم ظهوره بشكل أفضل ، في منافسات كأس إفريقيا للاعبين المحليين، المقامة حاليا بالمغرب.

يذكر أن قوانين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تنص على أن عدد اللاعبين الأجانب المسموح لهم بالمشاركة مع الأندية الآسيوية، هو 4 لاعبين فقط.

 

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أشرف بنشرقي الهلال السعودي شوف سبور

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