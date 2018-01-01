هذا هو الفريق الأوروبي الذي كان سيوقع له أشرف بنشرقي ﻿

كشف كريم بلق وكيل أعمال أشرف بنشرقي الوافد الجديد على فريق الهلال السعودي، أن موكله كان على بعد خطوة ليوقع لصالح فريق ليل الفرنسي لولا العقوبة التي فرضها الاتحاد الفرنسي على النادي والتي تتمثل في

'' شوف سبور''

كشف كريم بلق وكيل أعمال أشرف بنشرقي الوافد الجديد على فريق الهلال السعودي، أن موكله كان على بعد خطوة ليوقع لصالح فريق ليل الفرنسي لولا العقوبة التي فرضها الاتحاد الفرنسي على النادي والتي تتمثل في حرمانه من انتدابات جديدة.

وأفاد بلق في تصريح إعلامي، أنه كان من المفروض أن يغير بنشرقي وجهته لدوري آخر بعدما سلط الاتحاد الفرنسي عقوبات حالت دون إتمام الصفقة، ليوقع فيما بعد للفريق السعودي.

تجدر الإشارة إلى أن بنشرقي انتقل لمدة ثلاث سنوات لفريق الهلال بقيمة مالية بلغت 5 ملايير سنتيم إضافة إلى العديد من الامتيازات.