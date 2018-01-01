المنشطات تسقط عدائين جديدين ﻿

أوقفت جامعة ألعاب القوى العدائين أيمن بوريقة وعبد المنعم حروفي من المشاركة في تظاهرات دولية ووطنية وقارية بعد ثبوت تورطهما في مواد محظورة من قبل الوكالة الدولية لمحاربة المنشطات، وأوقف حروفي أربع

شوف تيفي

أوقفت جامعة ألعاب القوى العدائين أيمن بوريقة وعبد المنعم حروفي من المشاركة في تظاهرات دولية ووطنية وقارية بعد ثبوت تورطهما في مواد محظورة من قبل الوكالة الدولية لمحاربة المنشطات، وأوقف حروفي أربع سنوات خلال الفترة بين 22 نونبر الماضي و21 نونبر 2021، فيما أوقف أيمن بوريقة ستة أشهر إذ أن عقوبته تنتهي في 17 مارس المقبل بعد أن أخضعته الجامعة لكشف المنشطات خلال الملتقى الفدرالي السادس ببنسليمان في تاسع يوليوز الماضي جون كشف سبب العقوبة المخففة.

وحسب ما ذكرته يومية الصباح في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، سقط بوريقة خلال الكشف الذي تجريه جامعة القوى ضمن المنافسات الوطنية التي تدخل في البرنامج العام الذي سطرته لمحاربة ظاهرة المنشطات.