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زوجان يتسببان بوقف أذان الجمعة بدعـوى انتهاك حقوقهم

بتاريــخ : 3 فبراير 2018 / 09:30 زوجان يتسببان بوقف أذان الجمعة بدعـوى انتهاك حقوقهم | دولي
زوجان يتسببان بوقف أذان الجمعة بدعـوى انتهاك حقوقهم
أمــرت محكمة ألمانية مسجدا في شمال غرب البلاد بعدم رفع أذان صلاة الجمعة عبر مكبرات الصوت في الوقت الراهن، بعد أن أيدت اعتراضا قانونيا من زوجين يعيشان على بعد نحو كيلومتر من المسجد.

''شــوف تيفي''

أمــرت محكمة ألمانية مسجدا في شمال غرب البلاد بعدم رفع أذان صلاة الجمعة عبر مكبرات الصوت في الوقت الراهن، بعد أن أيدت اعتراضا قانونيا من زوجين يعيشان على بعد نحو كيلومتر من المسجد.

وفي هذا الصدد خلصت محكمة جلزنكيرشن الإدارية إلى أن بلدة أور إركنشفيك لم تفحص طلبا قدمه السكان المسلمون في 2013 كما ينبغي، لكن متحدثا باسم المحكمة قال يوم الجمعة، إن ذلك لا يمنع المسجد من تقديم طلب جديد. حسب رويترز.

ودفع الزوجان المسيحيان بأن رفع الأذان ينتهك حقوقهم الدينية، ويزداد الشعور المناهض للمسلمين والتأييد لسياسات مناهضة للهجرة في الكثير من المناطق الألمانية بعد تدفق ما يزيد على مليون مهاجر من العراق وسوريا ودول أخرى ذات أغلبية مسلمة على البلاد بدء من 2015، حسب ما أوردته قناة ''سكاي نيوز''.

هـــذا وقال حسين تورجت وهو مسؤول بارز في المسجد المعني بالحكم، إن قرار المحكمة مخيب للآمال، وقال ''الأذان يستمر لدقيقتين فقط في حوالي الساعة الواحدة ظهرا أيام الجمعة فقط... لم نتلق أبدا أي شكاوى ولدينا جيران ألمان أقرب كثيرا ربما على بعد عشرة أمتار فقط''.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب محكمةأذان صلاة الجمعة

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