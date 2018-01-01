المنتخب المحلي يواصل استعداداته لنهائي كأس إفريقيا ﻿

خاض المنتخب الوطني للاعبين المحليين،يوم أمس الجمعة، حصة تدريبية بالملعب الملحق للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، استعدادا للمباراة التي ستجمعه يوم غد الأحد بالمنتخب النيجيري،

'' شوف سبور''

خاض المنتخب الوطني للاعبين المحليين،يوم أمس الجمعة، حصة تدريبية بالملعب الملحق للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، استعدادا للمباراة التي ستجمعه يوم غد الأحد بالمنتخب النيجيري، لحساب نهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

وشارك في الحصة التدريبية التي خاضها المنتخب الوطني، جميع اللاعبين المشاركين في هذه البطولة القارية.

وركز جمال سلامي، خلال هذه الحصة التدريبية التي امتدت لحوالي ساعة و20 دقيقة على الجانب التقني والتكتيكي.

وستجرى هذه المباراة التي ستنطلق على الساعة السابعة مساء، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.