 الياميق يتوصل بعرض رسمي ومغري من فريق روسي مباشرة بعد إنهاء إجراءاته مع جنوة الإيطالي ﻿
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الياميق يتوصل بعرض رسمي ومغري من فريق روسي مباشرة بعد إنهاء إجراءاته مع جنوة الإيطالي

بتاريــخ : 3 فبراير 2018 / 09:16 الياميق يتوصل بعرض رسمي ومغري من فريق روسي مباشرة بعد إنهاء إجراءاته مع جنوة الإيطالي | سبور
الياميق يتوصل بعرض رسمي ومغري من فريق روسي مباشرة بعد إنهاء إجراءاته مع جنوة الإيطالي
كشفت مصادر رجاوية، أنه مباشرة بعد توقيع جواد الياميق اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي عقدا احترافيا مع فريق جنوة الإيطالي توصلت إدارة النسور بعرض مغري من فريق روسي بلغت قيمته مليار و 600 مليون

'' شوف سبور '' : رشيد محمودي

كشفت مصادر رجاوية، أنه مباشرة بعد توقيع جواد الياميق اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي عقدا احترافيا مع فريق جنوة الإيطالي توصلت إدارة النسور بعرض مغري من فريق روسي بلغت قيمته مليار و 600 مليون سنتيم.

وأفادت ذات المصادر، أن إدارة الفريق وضعت في موقف محرج بعد توصلها بعرض من فريق زينيت سانبترسبورغ يضاعف القيمة المالية لصفقة الياميق مع فريق جنوة في الوقت الذي أنهت فيه كل الإجراءات القانونية المتعلقة برحيل مدافع عرين الأسود.

وعبر الياميق يوم أمس الجمعة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي '' فيسبوك'' عن حماسه لحمل قميص جنوة الإيطالي موجها رسالة خاصة للجماهير الإيطالية بعد رحيله بقيمة 850 مليون سنتيم عن فريق الرجاء.

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شوف سبور المغرب جنوى الإيطالي جواد الياميق

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