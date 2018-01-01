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طقس بارد وقطرات مطرية بهذه المناطق يوم السبت والليلة الموالية

بتاريــخ : 3 فبراير 2018 / 09:01 طقس بارد وقطرات مطرية بهذه المناطق يوم السبت والليلة الموالية | مجتمع
طقس بارد وقطرات مطرية بهذه المناطق يوم السبت والليلة الموالية
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت والليلة الموالية، أن تتميز الحالة الجوية عامة بانخفاض ملموس في درجات الحرارة مع طقس بارد بالمرتفعات وبالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وبشمال ووسط

شوف تيفي

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت والليلة الموالية، أن تتميز الحالة الجوية عامة بانخفاض ملموس في درجات الحرارة مع طقس بارد بالمرتفعات وبالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وبشمال ووسط البلاد.

وستتكون كتل ضبابية محلية فوق السواحل الجنوبية، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا غرب الأقاليم الجنوبية، وبمرتفعات الأطلس وشمال المنطقة الشرقية، حيث احتمال نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة خلال الصباح، مع سماء قليلة السحب الى صافية بباقي المناطق. كما سيلاحظ تكون جليد أو صقيع فوق المرتفعات والهضاب خلال الصباح والليلة القادمة.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستهم زوابع من الرياح شيئا ما قوية إلى قوية شمال الأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين ناقص 07 و02 درجة بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية، ومابين ناقص 02 و03 درجات بالسفوح الجنوبية-الشرقية والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس والسهول الشمالية، وما بين 03 و08 درجات بالسواحل الشمالية والسهول الوسطى وسوس، وما بين 08 و14 درجة بالسواحل الوسطى والسهول الأطلسية والأقاليم الجنوبية.

 

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