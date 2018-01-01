رقم قياسي.. نفاذ تذاكر مباراة الريال وباريس سان جيرمان بعد 37 دقيقة من طرحها ﻿

بيعت تذاكر مباراة فريق ريال مدريد أمام ضيفه باريس سان جرمان برسم ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، المقررة في 14 من شهر فبراير المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو في 3 دقاىق قبل موعد اللقاء

'' شوف سبور''

بيعت تذاكر مباراة فريق ريال مدريد أمام ضيفه باريس سان جرمان برسم ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، المقررة في 14 من شهر فبراير المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو في 3 دقاىق قبل موعد اللقاء بعشرة أيام.

وأنتهت كل تذاكر ملعب بيرنابيو البالغة سعتها 81044 مقعدا، حسب الموقع الالكتروني لصحيفة ''ماركا'' المدريدية، في غضون 37 دقيقة، فيما ترد على الموقع الرسمي لريال رسالة ''لا توجد أمكنة متوفرة'' في مختلف مدرجات الملعب لدى محاولة اختيار المقعد.

ويبلغ ثمن التذاكر التي طرحها النادي الملكي بين 75 و235 يورو، علما أن هذه الأسعار لا تشمل المقصورات، إلا أنه من الممكن أن تتوفر في الأيام المقبلة في حال أعاد المشتركون طرحها لأنهم لا يرغبون أو غير قادرين على حضور اللقاء.

وسعى البعض للاستفادة من التهافت الشديد لتحقيق كسب مالي، إذ أشارت ''ماركا'' إلى أن أحد المشجعين عرض تذكرته للبيع مقابل نحو 24 ألف يورو، عبر موقع متخصص بإعادة بيع تذاكر المباريات.