هذه هي الجائزة اللي غادي يربحها المغربي حمزة لبيض إلا فاز بلقب ذو فويس ﻿

سيكون أمام الفائز بلقب ذو فويس في موسمه الثاني فرصة لزيارة DISNEY LAND PARIS وتصوير فيديو كليب هناك، حسب ما أعلنته إدارة ذو فويس كيدز يومه الجمعة.

شوف تيفي

سيكون أمام الفائز بلقب ذو فويس في موسمه الثاني فرصة لزيارة DISNEY LAND PARIS وتصوير فيديو كليب هناك، حسب ما أعلنته إدارة ذو فويس كيدز يومه الجمعة.

ومن بين المرشحين للفوز بلقب المسابقة الغنائية، المغربي حمزة لبيض، اليمنية ماريا القحطاني من فريق كاظم الساهر، السعودي لجي المسرحي،اللبناني جورج عاصي من فريق نانسي عجرم ،العراقية نور وسام و المصرية أشرقت أحمد من فريق تامر حسني.

تجدر الإشارة، إلى أن السهرة النهائية ستجرى يوم غد السبت بداية من الساعة السادسة والنصف مساء، حيث أن المغربي حمزة لبيض يحتاج لتشجيعات الجماهير المغربية ومن أجل التصويت يرجى اتباع الخطوات التالية: