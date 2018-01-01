مثير..دوزيم مشات فيها وغرقت في الإفلاس والخسائر وصلات لـ 41 مليار ﻿

تعيش القناة الثانية ''دوزيم'' وضعية جد صعبة ، إذ تشير وضعيتها المالية أن خسائر القناة ، تجاوزت 41 مليار سنتيم وبالتالي أصبحت مهددة بالإفلاس.

''شوف تيفي''

تعيش القناة الثانية ''دوزيم'' وضعية جد صعبة ، إذ تشير وضعيتها المالية أن خسائر القناة ، تجاوزت 41 مليار سنتيم وبالتالي أصبحت مهددة بالإفلاس.

وحسب ما كشفت عنه بعض المصادر الإعلامية فإن مستشارين برلمانيين ، من فريق الاتحاد المغربي للشغل، طالبوا خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج بالكشف عن الأسباب الكامنة وراء الوضع الحالي لقناة ''دوزيم'' والتي تعيش منذ مدة وضعا ماليا مقلقا.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الوزير محمد الأعرج كشف أن الوضع المقلق للقناة الثانية، بدء في الظهور منذ سنة 2008، مشيرا إلى أن الحكومة رفعت الدعم المالي الذي قدمته للقناة الثانية سنة 2017، حيث انتقل من 45 مليون درهم إلى 65 مليون درهم.