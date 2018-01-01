 مثير..دوزيم مشات فيها وغرقت في الإفلاس والخسائر وصلات لـ 41 مليار ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذه هي الجائزة اللي غادي يربحها المغربي حمزة لبيض إلا فاز بلقب ذو فويس | ثقافة و فنون

هذه هي الجائزة اللي غادي يربحها المغربي حمزة لبيض إلا فاز بلقب ذو فويس

مؤثر وبالفيديو..شاهد لحظة بكاء فتاة روسية جميلة وهي تنطق الشهادة وتعتنق الإسلام | دولي

مؤثر وبالفيديو..شاهد لحظة بكاء فتاة روسية جميلة وهي تنطق الشهادة وتعتنق الإسلام

مثير..دوزيم مشات فيها وغرقت في الإفلاس والخسائر وصلات لـ 41 مليار | مجتمع

مثير..دوزيم مشات فيها وغرقت في الإفلاس والخسائر وصلات لـ 41 مليار

هام للسائقين..مديرية الحموشي تخرج ببيان بخصوص التوقف قبل أو بعد علامة قف | بوليتيك

هام للسائقين..مديرية الحموشي تخرج ببيان بخصوص التوقف قبل أو بعد علامة ''قف''

الثلوج تحاصر فريقا رياضيا بميدلت والجامعة آوت+صور | مجتمع

الثلوج تحاصر فريقا رياضيا بميدلت والجامعة آوت+صور

المروحية الطبية لوزارة الصحة تتكفل بنقل سيدتين حاملتين تقطنان بدواوير محاصرة بالثلوج إلى المستشفى المدني المتنقل بإملشيل | مجتمع

المروحية الطبية لوزارة الصحة تتكفل بنقل سيدتين حاملتين تقطنان بدواوير محاصرة بالثلوج إلى

بالفيديو.. حمزة السمومي النهائي له طعم خاص ونتمنى بقاء الكأس بالمغرب | بووز

بالفيديو.. حمزة السمومي النهائي له طعم خاص ونتمنى بقاء الكأس بالمغرب

اعتقال عنصرين خطيرين مبحوث عنهما بموجب مذكرة بحث وطنية برأس الماء | حوادث و حقوق

اعتقال عنصرين خطيرين مبحوث عنهما بموجب مذكرة بحث وطنية برأس الماء

مثير وبالفيديو.. محاصرة بوانو بمكناس ومواجهته باحتجاجات قوية | مجتمع

مثير وبالفيديو.. محاصرة بوانو بمكناس ومواجهته باحتجاجات قوية

كيف تكون غنيا في المغرب بـ20 درهم فقط!!

مثير..دوزيم مشات فيها وغرقت في الإفلاس والخسائر وصلات لـ 41 مليار

بتاريــخ : 3 فبراير 2018 / 03:01 مثير..دوزيم مشات فيها وغرقت في الإفلاس والخسائر وصلات لـ 41 مليار | مجتمع
مثير..دوزيم مشات فيها وغرقت في الإفلاس والخسائر وصلات لـ 41 مليار
تعيش القناة الثانية ''دوزيم'' وضعية جد صعبة ، إذ تشير وضعيتها المالية أن خسائر القناة ، تجاوزت 41 مليار سنتيم وبالتالي أصبحت مهددة بالإفلاس.

''شوف تيفي''

تعيش القناة الثانية ''دوزيم'' وضعية جد صعبة ، إذ تشير وضعيتها المالية أن خسائر القناة ، تجاوزت 41 مليار سنتيم وبالتالي أصبحت مهددة بالإفلاس.

وحسب ما كشفت عنه بعض المصادر الإعلامية فإن مستشارين برلمانيين ، من فريق الاتحاد المغربي للشغل، طالبوا خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج بالكشف عن الأسباب الكامنة وراء الوضع الحالي لقناة ''دوزيم'' والتي تعيش منذ مدة وضعا ماليا مقلقا.

 وأوضحت المصادر ذاتها أن الوزير محمد الأعرج كشف أن الوضع المقلق للقناة الثانية، بدء في الظهور منذ سنة 2008، مشيرا إلى أن الحكومة رفعت الدعم المالي الذي قدمته للقناة الثانية سنة 2017، حيث انتقل من 45 مليون درهم إلى 65 مليون درهم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مجلس المستشارين القناة الثانية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الثلوج تحاصر فريقا رياضيا بميدلت والجامعة آوت+صور | مجتمع

الثلوج تحاصر فريقا رياضيا بميدلت والجامعة آوت+صور

المروحية الطبية لوزارة الصحة تتكفل بنقل سيدتين حاملتين تقطنان بدواوير محاصرة بالثلوج إلى المستشفى المدني المتنقل بإملشيل | مجتمع

المروحية الطبية لوزارة الصحة تتكفل بنقل سيدتين حاملتين تقطنان بدواوير محاصرة بالثلوج إلى المستشفى المدني المتنقل بإملشيل

مثير وبالفيديو.. محاصرة بوانو بمكناس ومواجهته باحتجاجات قوية | مجتمع

مثير وبالفيديو.. محاصرة بوانو بمكناس ومواجهته باحتجاجات قوية

زيادة جديدة في أسعار طاكسيات الدارالبيضاء | مجتمع

زيادة جديدة في أسعار ''طاكسيات'' الدارالبيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تطورات جديدة حول دهس طالبة جامعية شاب واتهامه بالسرقة بسلا | خبر اليوم
منذ 2 ساعات

تطورات جديدة حول دهس طالبة جامعية شاب واتهامه بالسرقة بسلا

تفاصيل جديدة بخصوص انتحار مخزني وسط القشلة بالجديدة | حصاد اليوم

تفاصيل جديدة بخصوص انتحار ''مخزني'' وسط القشلة بالجديدة

6 أضرار تتسبب فيها العدسات اللاصقة | واش فراسك

6 أضرار تتسبب فيها العدسات اللاصقة

الحكومة ترفع معاشات المتقاعدين إلى 1500 درهم | شوف الصحافة

الحكومة ترفع معاشات المتقاعدين إلى 1500 درهم

﻿

آخر المستجدات

هذه هي الجائزة اللي غادي يربحها المغربي حمزة لبيض إلا فاز بلقب ذو فويس | ثقافة و فنون
منذ 2 ساعات

هذه هي الجائزة اللي غادي يربحها المغربي حمزة لبيض إلا فاز بلقب ذو فويس

مؤثر وبالفيديو..شاهد لحظة بكاء فتاة روسية جميلة وهي تنطق الشهادة وتعتنق الإسلام | دولي

مؤثر وبالفيديو..شاهد لحظة بكاء فتاة روسية جميلة وهي تنطق الشهادة وتعتنق الإسلام

مثير..دوزيم مشات فيها وغرقت في الإفلاس والخسائر وصلات لـ 41 مليار | مجتمع

مثير..دوزيم مشات فيها وغرقت في الإفلاس والخسائر وصلات لـ 41 مليار

هام للسائقين..مديرية الحموشي تخرج ببيان بخصوص التوقف قبل أو بعد علامة قف | بوليتيك

هام للسائقين..مديرية الحموشي تخرج ببيان بخصوص التوقف قبل أو بعد علامة ''قف''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.