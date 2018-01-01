 هام للسائقين..مديرية الحموشي تخرج ببيان بخصوص التوقف قبل أو بعد علامة ''قف'' ﻿
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هام للسائقين..مديرية الحموشي تخرج ببيان بخصوص التوقف قبل أو بعد علامة ''قف''

بتاريــخ : 3 فبراير 2018 / 02:46 هام للسائقين..مديرية الحموشي تخرج ببيان بخصوص التوقف قبل أو بعد علامة قف | بوليتيك
هام للسائقين..مديرية الحموشي تخرج ببيان بخصوص التوقف قبل أو بعد علامة ''قف''
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، بأنها اطلعت على تدوينة منسوبة لصحفي يشتغل بالقناة التلفزية ميدي 1 تيفي، والتي يستفسر فيها عن كيفية امتثال السائقين لعلامة التشوير (قف)، طارحا أسئلة من قبيل هل

''شوف تيفي''

 أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، بأنها اطلعت على تدوينة منسوبة لصحفي يشتغل بالقناة التلفزية ميدي 1 تيفي، والتي يستفسر فيها عن كيفية امتثال السائقين لعلامة التشوير (قف)، طارحا أسئلة من قبيل هل يتوجب التوقف قبل أو بعد هذه العلامة المرورية.

 وأوضحت المديرية في بيان حقيقة، بأنها وتفاعلا مع استفسارات الصحفي ، فإنها توضح للرأي العام أن التوقف عند علامة (قف/Stop) هي مسألة يتحكم فيها القانون وليس الواقع، وقد حددت شروطها وكيفيات التوقف عند بلوغها، مقتضيات المادة 38 من المرسوم الصادر في 29 دجنبر2010 بشأن تطبيق القانون رقم 05. 52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي جاء فيها '' يجب على كل سائق في التقاصات المعلن عنها بإشارة قف (STOP) أن يتوقف في حدود القارعة التي يستعملها، ويجب عليه بعد ذلك السماح بالمرور للمركبات التي تسير في الطريق أو في الطرق الأخرى، وألا يستعمل الطريق إلا بعد التأكد من أنه يمكنه القيام بذلك دون خطر''.

 ومن هذا المنظور، تضيف المديرية، فإن التوقف عند علامة ''قف'' يكون عند حدود القارعة أو الطريق التي يسلكها السائق، مع وجوب الاحتراز والاحتياط من عدم وجود أي خطر أثناء استئناف المسار.

 وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني بأنها تحرص على التذكير بهذه المعطيات القانونية، وتؤكد بأن حصص التكوين المستمر المقدمة لعناصر شرطة المرور تتضمن تذكيرا يوميا بهذه المقتضيات، وذلك ضمانا لتوحيد العمل على الصعيد الوطني من جهة، وحرصا أيضا على التفعيل الأمثل لهذه المقتضيات القانونية من جهة ثانية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المديرية العامة للأمن الوطني السائق علامة قف

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