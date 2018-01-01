مشجع رجاوي بالديار الإيطالية يكشف القيمة الحقيقية لتعاقد جواد الياميق مع فريق جنوة ﻿

كشف أحد الجماهير الرجاوية المتواجد بالديار الإيطالية، عن القيمة الحقيقية لانتقال جواد الياميق إلى فريق جنوة الايطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

شوف سبور:

كشف أحد الجماهير الرجاوية المتواجد بالديار الإيطالية، عن القيمة الحقيقية لانتقال جواد الياميق إلى فريق جنوة الايطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال المحب الرجاوي في شريط فيديو عممته بعض الصفحات الرجاوية، أن القيمة الحقيقية لانتقال الياميق من الرجاء البيضاوي إلى فريق جنوة تقدر ب ستة ملاييرسنتيم حسب تقارير إيطالية.

وكشف ذات المتحدث،أن قيمة باقي اللاعبين من بينهم المهدي بنعطيه لاعب فريق جوفنتوس تقدر ب 16مليون أورو في حين بلغت قيمة الحارس بوفون 13مليون أورو.

تجدر الإشارة إلى أن الياميق بلغت 850 مليون سنتيم بعد إضافة 50 مليون سنتيم على الشرط الجزائي المحدد في 800مليون سنتيم.