المروحية الطبية لوزارة الصحة تتكفل بنقل سيدتين حاملتين تقطنان بدواوير محاصرة بالثلوج إلى المستشفى المدني المتنقل بإملشيل ﻿

تم يومه الجمعة 02 فبراير 2018، نقل سيدتين حاملتين في رحلتين متتاليتين بواسطة المروحية الطبية لوزارة الصحة إلى المستشفى المدني المتنقل بإملشيل وذلك بعد استحالة نقلهن برا بسبب كثافة الثلوج التي

''شـوف تيفي''

تم يومه الجمعة 02 فبراير 2018، نقل سيدتين حاملتين في رحلتين متتاليتين بواسطة المروحية الطبية لوزارة الصحة إلى المستشفى المدني المتنقل بإملشيل وذلك بعد استحالة نقلهن برا بسبب كثافة الثلوج التي اكتسحت المنطقة، السيدة الأولى، يبلغ عمرها 30 سنة، وتقطن بدوار ألمغو الذي يبعد عن إملشيل ب 20 كلم، أما السيدة الثانية فيبلغ عمرها

39 سنة، وتقطن بدوار توربضيت الذي يبعد عن إملشيل ب 18 كلم.

وحسب ''بلاغ'' توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه فقد تكفل بالحالتين فريق طبي متكون من طبيب النساء والتوليد وطبيب الإنعاش والطاقم المساعد بالمستشفى المدني المتنقل المقام حاليا بجماعة إمليشيل التابعة لإقليم ميدلت، وفي نفس اليوم، تم نقل سيدة حامل في شهرها التاسع، تبلغ من العمر 30 سنة، بواسطة سيارة الإسعاف، من دوار تيجان الذي يبعد عن مركز كرامة ب 52 كلم إلى المركز الصحي القروي ودار الولادة بكرامة التابعة ترابيا لدائرة الريش، بمساعدة كاسحة الثلج التي سخرتها السلطات المحلية. وقد استغرقت الرحلة أكثر من 4 ساعات ذهابا وإيابا، نظرا

لصعوبة المسالك المكسوة بالثلوج.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الصحية التابعة لمندوبية الصحة بميدلت، قدمت خلال الأيام الأخيرة خدمات صحية للساكنة سواء داخل أو خارج أوقات العمل بما في ذلك عمليات الولادة بدور الولادة وكذا نقل الحالات المستعصية صوب المستشفى الإقليمي بميدلت.