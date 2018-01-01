اعتقال عنصرين خطيرين مبحوث عنهما بموجب مذكرة بحث وطنية برأس الماء ﻿

اعتقل درك مركز سرية ''رأس الماء'' اليوم الجمعة عنصرين خطيرين ينشطان ضمن عصابة إجرامية (46 وَ 34 سنة) صدرت في حقهما مذكرات بحث وطنية على إثر قضايا متنوعة تتجلى في السرقات الموصوفة والاعتداء بواسطة

''شـوف تيفي''

اعتقل درك مركز سرية ''رأس الماء'' اليوم الجمعة عنصرين خطيرين ينشطان ضمن عصابة إجرامية (46 وَ 34 سنة) صدرت في حقهما مذكرات بحث وطنية على إثر قضايا متنوعة تتجلى في السرقات الموصوفة والاعتداء بواسطة السلاح الأبيض والسطو على محاصيل زراعية ومتورطان في قضايا جنحية.

وبحسب مصادر مطلعة فقد أفضت التحريات الأمنية التي قادتها العناصر الدركية إلى الإطاحة بالمجرمين المعنيين بحيث تم إعتقالهما بدوار ''الزخانيين'' قيادة ''أولاد دوود'' الواقعة تحت نفوذ جماعة ''رأس المـاء'' فيما تم الحجز بمنزلهما على عدة أغراض مسروقة تعود لضحاياهما في البلدة المذكورة.

هــذا وقد تمّت العملية بفضل جهود عناصر الأمن الخاص الذين وضعوا تحركات أفراد العصابة تحت المرقبة في حين من المنتظر إحالة المتهمين على أنظار الوكيل الملك بالمحكمة الإستئناف بالناظور قصد البث في التهم المنسوبة إليهما.