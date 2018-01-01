زيادة جديدة في أسعار ''طاكسيات'' الدارالبيضاء ﻿

في خطوة غير متوقعة، تستعد سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، إلى رفع التسعيرة المعتمدة بالدارالبيضاء، بسبب التضرر من الإرتفاع الصاروخي للمحروقات، على حد تعبير مهنيي النقل الذين عبروا عن تذمرهم من

شوف تيفي:

في خطوة غير متوقعة، تستعد سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، إلى رفع التسعيرة المعتمدة بالدارالبيضاء، بسبب التضرر من الإرتفاع الصاروخي للمحروقات، على حد تعبير مهنيي النقل الذين عبروا عن تذمرهم من تدهور أوضاع القطاع.

وحسب جريدة الصباح في عددها الصادر ليومي السبت والأحد، فتأتي الزيادات الجديدة في الأسعار، من قبل أرباب الطاكسيات ، بعد عجزهم عن تغطية مصاريف النقل، الأمر الذي ألحق بهم أضرارا، مطالبين وزارة الداخلية بفتح نقاش عمومي مع نقابة النقل الطرقي، من أجل إيجاد حلول فورية وسريعة، للمشاكل العديدة التي يتخبط فيها القطاع طيلة سنوات عديدة، وينتظر مهنيو النقل ردا من ولاية البيضاء-سطات، بخصوص الرفع من التسعيرة.

نفس المصدر أفاد أن مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني لنقابة النقل الطرقي، أكد أن القرار المزمع اتخاذه يأتي بعد لهيب المحروقات الذي تضرر منه أرباب الطاكسيات، مشيرا إلى أنه تربطهم علاقة تجارية مبنية على الربح مع المواطن، لذلك ليس بإمكانهم الاستمرار على الوضع نفسه بسبب الربح القليل الذي يحققه أصحاب الطاكسيات.