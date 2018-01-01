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رسميا..تشغيل 11 ألف عاملة مغربية بإسبانيا بأجر 400 درهم يوميا+التفاصيل الكاملة

بتاريــخ : 3 فبراير 2018 / 00:49 رسميا..تشغيل 11 ألف عاملة مغربية بإسبانيا بأجر 400 درهم يوميا+التفاصيل الكاملة | مجتمع
رسميا..تشغيل 11 ألف عاملة مغربية بإسبانيا بأجر 400 درهم يوميا+التفاصيل الكاملة
كشفت وزارة الشغل والإدماج المهني، بأنها توصلت في إطار تنزيل اتفاقية اليد العاملة الموقعة بين المغرب وإسبانيا في 25 يوليوز 2001،

''شوف تيفي''

كشفت وزارة الشغل والإدماج المهني، بأنها توصلت في إطار تنزيل اتفاقية اليد العاملة الموقعة بين المغرب وإسبانيا في 25 يوليوز 2001، بطلب من السفارة الإسبانية يوم 21 دجنبر 2017 لدعم تشغيل 11.000 من العاملات الفلاحيات لفائدة جمعيات شركات فلاحية بإقليم هويلفا (Freshuelva – Asaja - ACPH –Freson de Palos)، وذلك بهدف قطف الفواكه الحمراء لمدة ثلاثة أشهر بأجر صاف يعادل 37 يورو لليوم، بالإضافة إلى تكفل المشغلين بنقل و مبيت العاملات المستفيدات.

وحسب بلاغ صادر عن وزارة الشغل والإدماج المهني، يومه الجمعة، فإنه حرصا من الحكومة على إحاطة هذه العملية بكل ضمانات النجاح بادرت رئاسة الحكومة لعقد لقاء تنسيقي موسع بين كافة القطاعات والمؤسسات المعنية (وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التجهيز والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي)، إضافة إلى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، حيث تم اتخاذ عدد من التدابير تهم القطاعات المعنية كل حسب اختصاصه.

وأكد البلاغ بأن وزارة الشغل والإدماج المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، تشرف بتنسيق مع وزارة الداخلية ومصالحها المركزية والترابية ومع الولاة والعمال ، على تسيير هذه العملية والعمل على تتبعها وضمان شروط نجاحها، وقد عمدت الوكالة إلى إطلاق عملية التسجيل والانتقاء الأولي يوم 08 يناير 2018، حيث قامت الوكالات المحلية التي تغطي 71 إقليما باثني عشر جهة بعملية التسجيل بتنسيق مع السلطات المحلية لهذه الأقاليم، والتي وفرت الدعم اللازم لضمان حسن سير هذه العملية بمختلف المراكز القروية التي تم تحديدها.

وتنويرا للرأي العام، يضيف البلاغ فإن وزارة الشغل والادماج المهني تحيط علما بأنه سبق للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي راكمتها في هذا المجال منذ سنة 2006، أن قامت بعملية تشغيل مماثلة، حيث قامت بتشغيل أزيد من 10.000 عاملة فلاحية سنة 2008، كما أن 7000 عاملة من اللواتي سيستفدن من العملية في موسم 2018 قد سبق لهن أن استفدن في عمليات سابقة،

و بانتهاء المرحلة الأولى من العملية يوم 19 يناير 2018، قام 33.452 شخص بوضع ملفات تسجيلهم. وقد تم انتقاء 12.944 عاملة فلاحية تتوفر فيهن الشروط المطلوبة، وتم استدعاؤهن من طرف الوكالات المحلية للحضور لعملية الانتقاء النهائي.

وأكد البلاغ بأن عملية الانتقاء، تواصلت من 29 يناير 2018 إلى غاية 01 فبراير 2018 تحت إشراف الوكالة وبحضور ممثلين عن الإدارة الإسبانية والجمعيات المهنية الفلاحية لإقليم هويلفا، وبدعم من السلطات المحلية، وذلك في خمس مراكز: مشرع بلقصيري – مكناس – مراكش - أكادير - وجدة، وبعد الانتهاء من عملية الانتقاء، ستقوم الجهة الإسبانية بإرسال لائحة العاملات التي تم اختيارهن نهائيا للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لإعلامهن ودعوتهن لاستكمال ملفات طلب التأشيرة، مشيرا إلى أن مصالح وزارة الداخلية، ستعمل على تسهيل الحصول على جوازات السفر وتجديدها، عند الاقتضاء، كما ستتكفل السلطات الاسبانية بمنح تراخيص العمل لفائدة العاملات التي تم انتقاؤهن، وستقوم الوكالات المحلية بتنشيط دورات إعلامية وتحسيسية لفائدة المستفيدات اللواتي تم انتقاؤهن، وسيتم الشروع خلال شهر أبريل 2018 في عملية مغادرة العاملات المستفيدات نحو إسبانيا، وذلك تحت إشراف الوكالة الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وقسم التشغيل بالخارج بوزارة الشغل والإدماج المهني. ولضمان السير العادي لعملية المغادرة، سيتم وضع وكالة متنقلة داخل ميناء طنجة المدينة بهدف مواكبة العاملات المستفيدات في عين المكان.

وأكدت الوزارة في البلاغ ذاته بأنها ستواصل تنسيقها مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي من أجل متابعة أوضاع العاملات وظروف اشتغالهن وإقامتهن، وستقوم بزيارات بعين المكان من أجل ذلك.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وزارة الداخلية العاملات السفارة الإسبانية الوكالة الوطنية للتشغيل

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